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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Херес
Расинг - Херес: обзор матча 13 декабря 2009
Расинг
13.12.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 14 тур
3 : 2
Завершен
Херес
26'
М. Ласен
49'
М. Арана
82'
Хиско
3'
М. Бермехо
69'
П. Антонито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Херес
Желтая карточка
А. Айтами
Замена
Э. Викейра
️️️️
В. Морено
Желтая карточка
Энрике
ГОЛ! 3:2!
Хиско
Желтая карточка
А. Гомес
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
Момо
Замена
А. Геихо
️️️️
М. Тчите
ГОЛ! 2:2!
П. Антонито
Замена
Ориоль
️️️️
Н. Моррис
Замена
П. Антонито
️️️️
К. Кальво
ГОЛ! 2:1!
М. Арана
Замена
М. Арана
️️️️
Т. Морал
Желтая карточка
Хиско
Желтая карточка
В. Морено
Желтая карточка
Н. Моррис
ГОЛ! 1:1!
М. Ласен
ГОЛ! 0:1!
М. Бермехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
13
Насиф Моррис
ЦЗ
23
Тони Морал
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
8
Гонсало Колса
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
7
Мохамед Тчите
ЦФ
9
Хиско
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Херес
10
Ренан
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
18
Давид Прието
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
11
Момо
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
6
Висенте Морено
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
10
Карлос Кальво
ПВ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
3
Ориоль
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
17
Мануэль Арана
ПВ
19
Алекс Геихо
ЦФ
Херес
1
Чема
ВР
5
Леандро Жиода
ЦЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
8
Перес Антонито
ЦФ
4-3-1-2
1
Колторти
18
Фернандес
3
Энрике
13
Моррис
3
Торрехон
23
Морал
8
Колса
25
Ласен
10
Мунитис
9
Хиско
7
Тчите
4-4-1-1
10
Ренан
15
Перес
16
Айтами
18
Прието
20
Касадо
23
Гомес
6
Морено
4
Бергантиньос
11
Момо
10
Кальво
9
Бермехо
13
Моррис
3
Ориоль
3
Ориоль
13
Моррис
23
Морал
17
Арана
17
Арана
23
Морал
7
Тчите
19
Геихо
19
Геихо
7
Тчите
10
Кальво
8
Антонито
8
Антонито
10
Кальво
6
Морено
10
Викейра
10
Викейра
6
Морено
11
Момо
14
Орельяна
14
Орельяна
11
Момо
Остались в запасе
Расинг
Херес
0
Марио Фернандес
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
1
Чема
ВР
5
Леандро Жиода
ЦЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
Остались в запасе
1
Чема
ВР
5
Леандро Жиода
ЦЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Статистика матча Расинг - Херес
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Эль Сардинеро
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