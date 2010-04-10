Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Херес - Хетафе
Херес - Хетафе: обзор матча 10 апреля 2010
Херес
10.04.2010, суббота, 22:00
Испания. Примера, 31 тур
0 : 1
Завершен
Хетафе
60'
Р.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херес - Хетафе
Красная карточка
П. Леон
Замена
П. Риос
️️️️
А. Гонсалес
Замена
Марио
️️️️
Д. Беленгуэр
Замена
П. Антонито
️️️️
Х. Мануэль Касадо
Замена
М. Алустица
️️️️
Мичел
Замена
К. Кальво
️️️️
Момо
Желтая карточка
А. Гонсалес
ГОЛ! 0:1!
Р.
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
Желтая карточка
В. Санчес
Замена
Ф. Каскеро
️️️️
Ману
Желтая карточка
Ф. Селестини
Желтая карточка
Х. Редондо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херес
10
Ренан
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
5
Леандро Жиода
ЦЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
11
Момо
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Сиди Кейта
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
17
Мичел
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Фабио Селестини
ЦП
7
Ману
АП
14
Педро Леон
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Херес
30
Тони
ВР
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
6
Висенте Морено
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
10
Карлос Кальво
ПВ
8
Перес Антонито
ЦФ
21
Матиас Алустица
ЦФ
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
3
Марио
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
22
Франциско Каскеро
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
0
Бланко Кепа
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
4-3-1-2
10
Ренан
20
Касадо
16
Айтами
5
Жиода
2
Редондо
11
Момо
4
Санчес
21
Кейта
14
Орельяна
9
Бермехо
17
Мичел
4-3-2-1
13
Кодина
21
Кортес
3
Рафа
4
Беленгуэр
2
Мане
18
Боатенг
8
Гонсалес
17
Селестини
14
Леон
7
Ману
20
Мику
20
Касадо
8
Антонито
8
Антонито
20
Касадо
17
Мичел
21
Алустица
21
Алустица
17
Мичел
11
Момо
10
Кальво
10
Кальво
11
Момо
4
Беленгуэр
3
Марио
3
Марио
4
Беленгуэр
7
Ману
22
Каскеро
22
Каскеро
7
Ману
8
Гонсалес
16
Риос
16
Риос
8
Гонсалес
Остались в запасе
Херес
Хетафе
30
Тони
ВР
6
Висенте Морено
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
0
Бланко Кепа
ЦФ
19
Оскар Устари
ВР
14
Хайме Гавилан
ЛП
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
30
Тони
ВР
6
Висенте Морено
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
Остались в запасе
0
Бланко Кепа
ЦФ
19
Оскар Устари
ВР
14
Хайме Гавилан
ЛП
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Херес - Хетафе
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Шапин
Новости команд
Все
Херес
Хетафе
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+