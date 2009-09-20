Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Херес
Реал - Херес: обзор матча 20 сентября 2009
Реал
20.09.2009, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 3 тур
5 : 0
Завершен
Херес
2'
К. Роналду
78'
К. Роналду
80'
Гути
84'
К. Бензема
89'
Р. ван Нистелрой
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Херес
ГОЛ! 5:0!
Р. ван Нистелрой
Пас отдал
Гути
ГОЛ! 4:0!
К. Бензема
Пас отдал
Р. ван Нистелрой
Замена
Р. ван Нистелрой
️️️️
К. Роналду
ГОЛ! 3:0!
Гути
Пас отдал
К. Бензема
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
Э. Гранеро
Замена
А. Гомес
️️️️
В. Морено
Замена
Гути
️️️️
Кака
Замена
П. Антонито
️️️️
Д. Мальдонадо
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Рауль
Замена
Момо
️️️️
Х. Мануэль Касадо
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
Ф. Гаго
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
10
Кака
ЛП
19
Лассана Диарра
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
7
Рауль
(К)
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Херес
10
Ренан
ВР
18
Давид Прието
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
20
Хосе Мануэль Касадо
ЦЗ
15
Франсис Перес
(К)
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
10
Эмилио Викейра
ЦП
6
Висенте Морено
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
10
Карлос Кальво
ПВ
21
Джанкарло Мальдонадо
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
14
Гути
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Херес
1
Чема
ВР
5
Леандро Жиода
ЦЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
11
Момо
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
8
Перес Антонито
ЦФ
4-3-3
12
Касильяс
12
Марсело
39
Альбиоль
93
Рамос
24
Гарай
10
Кака
5
Гаго
19
Диарра
7
Роналду
9
Бензема
7
Рауль
4-3-2-1
10
Ренан
15
Перес
16
Айтами
20
Касадо
18
Прието
10
Викейра
6
Морено
4
Бергантиньос
10
Кальво
23
Арментерос
21
Мальдонадо
10
Кака
14
Гути
14
Гути
10
Кака
7
Рауль
23
Гранеро
23
Гранеро
7
Рауль
7
Роналду
9
ван Нистелрой
9
ван Нистелрой
7
Роналду
21
Мальдонадо
8
Антонито
8
Антонито
21
Мальдонадо
20
Касадо
11
Момо
11
Момо
20
Касадо
6
Морено
23
Гомес
23
Гомес
6
Морено
Остались в запасе
Реал
Херес
25
Ежи Дудек
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Чема
ВР
5
Леандро Жиода
ЦЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Остались в запасе
1
Чема
ВР
5
Леандро Жиода
ЦЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Реал - Херес
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
Новости команд
Все
Реал
Херес
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
Вчера, 19:49
5
Зидан назвал футболиста, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Кейна
8 ноября
2
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
Вчера, 19:49
5
Зидан назвал футболиста, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Кейна
8 ноября
2
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+