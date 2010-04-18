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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Херес - Расинг
Херес - Расинг: обзор матча 18 апреля 2010
Херес
18.04.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 33 тур
2 : 2
Завершен
Расинг
6'
Ф. Орельяна
73'
В. Санчес
44'
М. Тчите
58'
М. Тчите (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херес - Расинг
Замена
Э. Бедиа
️️️️
О. Серрано
Желтая карточка
Х. Редондо
Замена
Э. Арментерос
️️️️
Х. Мануэль Касадо
Замена
С. Каналес
️️️️
Т. Морал
ГОЛ! 2:2!
В. Санчес
Желтая карточка
Х. Анхель Креспо
Замена
К. Кальво
️️️️
Ф. Орельяна
Желтая карточка
Г. Колса
Замена
М. Алустица
️️️️
Мичел
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Тчите
Замена
Т. Морал
️️️️
И. Боладо
ГОЛ! 1:1!
М. Тчите
ГОЛ! 1:0!
Ф. Орельяна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херес
10
Ренан
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
5
Леандро Жиода
ЦЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
11
Момо
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Сиди Кейта
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
17
Мичел
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
4
Хосе Моратон
ЦЗ
3
Ориоль
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Колса
ЦП
17
Мануэль Арана
ПВ
7
Мохамед Тчите
ЦФ
20
Иван Боладо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
Херес
1
Чема
ВР
18
Давид Прието
ЦЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
10
Карлос Кальво
ПВ
21
Матиас Алустица
ЦФ
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
14
Пабло Пинильос
ПЗ
23
Тони Морал
ЛП
20
Серхио Каналес
АП
0
Луис Гарсия
АП
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
9
Хиско
ЦФ
4-3-1-2
10
Ренан
20
Касадо
16
Айтами
5
Жиода
2
Редондо
11
Момо
4
Санчес
21
Кейта
14
Орельяна
9
Бермехо
17
Мичел
4-1-1-2-2
1
Колторти
4
Моратон
3
Ориоль
15
Креспо
3
Торрехон
18
Диоп
8
Колса
17
Арана
11
Серрано
20
Боладо
7
Тчите
17
Мичел
21
Алустица
21
Алустица
17
Мичел
20
Касадо
23
Арментерос
23
Арментерос
20
Касадо
14
Орельяна
10
Кальво
10
Кальво
14
Орельяна
20
Боладо
23
Морал
23
Морал
20
Боладо
Морал
20
Каналес
20
Каналес
Морал
11
Серрано
10
Бедиа
10
Бедиа
11
Серрано
Остались в запасе
Херес
Расинг
1
Чема
ВР
18
Давид Прието
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
0
Марио Фернандес
ВР
14
Пабло Пинильос
ПЗ
0
Луис Гарсия
АП
9
Хиско
ЦФ
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
Остались в запасе
1
Чема
ВР
18
Давид Прието
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
14
Пабло Пинильос
ПЗ
0
Луис Гарсия
АП
9
Хиско
ЦФ
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
Статистика матча Херес - Расинг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Шапин
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