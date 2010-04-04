Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Херес
Спортинг - Херес: обзор матча 04 апреля 2010
Спортинг
04.04.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 30 тур
2 : 2
Завершен
Херес
13'
А. Ривера
57'
М. Де лас Куэвас
52'
М. Бермехо
79'
М. Алустица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Херес
Замена
С. Матабуэна
️️️️
Д. Камачо
ГОЛ! 2:2!
М. Алустица
Желтая карточка
Д. Камачо
Замена
М. Алустица
️️️️
Ф. Орельяна
Замена
К. Матео
️️️️
Л. Моран
Замена
И. Эрнандес
️️️️
А. Ботиа
Замена
Мичел
️️️️
Момо
Замена
Э. Арментерос
️️️️
К. Кальво
ГОЛ! 2:1!
М. Де лас Куэвас
ГОЛ! 1:1!
М. Бермехо
ГОЛ! 1:0!
А. Ривера
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
4
Диего Камачо
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Херес
10
Ренан
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
5
Леандро Жиода
ЦЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
11
Момо
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Сиди Кейта
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Карлос Кальво
ПВ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Спортинг
3
Хосе Анхель
ЛЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
8
Кике Матео
ЦП
24
Серхио Матабуэна
ЦП
6
Кармело
АП
9
Мате Билич
ЦФ
Херес
30
Тони
ВР
18
Давид Прието
ЦЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
6
Висенте Морено
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
21
Матиас Алустица
ЦФ
17
Мичел
ЦФ
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
15
Арнолен
15
Канелья
11
Лора
4
Ботиа
10
Де лас Куэвас
5
Ривера
4
Камачо
17
Кастро
18
Моран
18
Баррал
4-3-2-1
10
Ренан
2
Редондо
16
Айтами
5
Жиода
20
Касадо
11
Момо
4
Санчес
21
Кейта
10
Кальво
14
Орельяна
9
Бермехо
18
Моран
8
Матео
8
Матео
18
Моран
4
Ботиа
14
Эрнандес
14
Эрнандес
4
Ботиа
4
Камачо
24
Матабуэна
24
Матабуэна
4
Камачо
14
Орельяна
21
Алустица
21
Алустица
14
Орельяна
11
Момо
17
Мичел
17
Мичел
11
Момо
10
Кальво
23
Арментерос
23
Арментерос
10
Кальво
Остались в запасе
Спортинг
Херес
3
Хосе Анхель
ЛЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
6
Кармело
АП
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
30
Тони
ВР
18
Давид Прието
ЦЗ
6
Висенте Морено
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
Остались в запасе
3
Хосе Анхель
ЛЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
6
Кармело
АП
9
Мате Билич
ЦФ
Остались в запасе
30
Тони
ВР
18
Давид Прието
ЦЗ
6
Висенте Морено
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
Главный тренер
Хавьер Клементе
Статистика матча Спортинг - Херес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Информация о матче
Стадион:
Эль Молинон
Новости команд
Все
Спортинг
Херес
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Стало известно, где будет играть россиянин, ставший лучшим бомбардиром в Словении
13 июля
1
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Стало известно, где будет играть россиянин, ставший лучшим бомбардиром в Словении
13 июля
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+