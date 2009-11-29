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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Херес
Хетафе - Херес: обзор матча 29 ноября 2009
Хетафе
29.11.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 12 тур
5 : 1
Завершен
Херес
44'
Р. Сольдадо
45'
Р. Сольдадо (П)
57'
Д. Парехо
58'
Р. Сольдадо
60'
Ф. Каскеро
33'
А. Айтами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Херес
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
ГОЛ! 5:1!
Ф. Каскеро
ГОЛ! 4:1!
Р. Сольдадо
ГОЛ! 3:1!
Д. Парехо
Желтая карточка
А. Бергантиньос
Красная карточка
Д. Прието
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Сольдадо
ГОЛ! 1:1!
Р. Сольдадо
ГОЛ! 0:1!
А. Айтами
Желтая карточка
Ф. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
2
Мане
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
22
Франциско Каскеро
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Херес
10
Ренан
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
18
Давид Прието
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
21
Сиди Кейта
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Марио Бермехо
ЦФ
21
Джанкарло Мальдонадо
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Марио
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
7
Ману
АП
16
Педро Риос
ПВ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Херес
1
Чема
ВР
5
Леандро Жиода
ЦЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
6
Висенте Морено
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
10
Карлос Кальво
ПВ
8
Перес Антонито
ЦФ
4-4-1-1
19
Устари
2
Мане
3
Рафа
6
Диас
21
Кортес
14
Гавилан
18
Боатенг
10
Парехо
22
Каскеро
14
Леон
9
Сольдадо
4-2-2-2
10
Ренан
15
Перес
18
Прието
16
Айтами
20
Касадо
4
Бергантиньос
21
Кейта
14
Орельяна
23
Арментерос
21
Мальдонадо
9
Бермехо
Остались в запасе
Хетафе
Херес
13
Жорди Кодина
ВР
3
Марио
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
7
Ману
АП
16
Педро Риос
ПВ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
8
Перес Антонито
ЦФ
1
Чема
ВР
5
Леандро Жиода
ЦЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
6
Висенте Морено
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
10
Карлос Кальво
ПВ
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Марио
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
7
Ману
АП
16
Педро Риос
ПВ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Остались в запасе
8
Перес Антонито
ЦФ
1
Чема
ВР
5
Леандро Жиода
ЦЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
6
Висенте Морено
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
10
Карлос Кальво
ПВ
Главный тренер
Виктор Муньос
Статистика матча Хетафе - Херес
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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