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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Херес - Барселона
Херес - Барселона: обзор матча 02 декабря 2009
Херес
02.12.2009, среда, 23:55
Испания. Примера, 15 тур
0 : 2
Завершен
Барселона
47'
Т. Анри
90+2'
З. Ибрагимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херес - Барселона
+2
ГОЛ! 0:2!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Л. Месси
Замена
А. Иньеста
️️️️
Т. Анри
Желтая карточка
А. Айтами
Замена
Э. Арментерос
️️️️
В. Санчес
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
Б. Кркич
Замена
П. Антонито
️️️️
К. Кальво
Замена
Л. Месси
️️️️
Педро
ГОЛ! 0:1!
Т. Анри
Пас отдал
Максвелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херес
10
Ренан
ВР
5
Леандро Жиода
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
20
Хосе Мануэль Касадо
ЦЗ
15
Франсис Перес
(К)
ПЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЛП
9
Марио Бермехо
ЦП
21
Сиди Кейта
ЦП
10
Карлос Кальво
ПП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
4
Виктор Санчес
ЦФ
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
17
Максвелл
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
42
Яя Туре
ЛП
20
Сейду Кейта
ЦП
6
Хави
(К)
ПП
9
Педро
ПВ
9
Боян Кркич
ЛФ
12
Тьерри Анри
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Херес
1
Чема
ВР
3
Хезус Мендоса
ЛЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
6
Висенте Морено
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
8
Перес Антонито
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
4-4-1-1
10
Ренан
5
Жиода
16
Айтами
20
Касадо
15
Перес
4
Бергантиньос
9
Бермехо
21
Кейта
10
Кальво
14
Орельяна
4
Санчес
4-3-1-2
26
Вальдес
10
Алвес
4
Маркес
17
Максвелл
19
Чигринский
6
Хави
20
Кейта
42
Туре
9
Педро
12
Анри
9
Кркич
10
Кальво
8
Антонито
8
Антонито
10
Кальво
4
Санчес
23
Арментерос
23
Арментерос
4
Санчес
12
Анри
8
Иньеста
8
Иньеста
12
Анри
9
Педро
10
Месси
10
Месси
9
Педро
9
Кркич
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
9
Кркич
Остались в запасе
Херес
Барселона
1
Чема
ВР
3
Хезус Мендоса
ЛЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
6
Висенте Морено
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Чема
ВР
3
Хезус Мендоса
ЛЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
6
Висенте Морено
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Херес - Барселона
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Шапин
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 23:55 (прямая)
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