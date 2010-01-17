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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Херес
Сарагоса - Херес: обзор матча 17 января 2010
Сарагоса
17.01.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 18 тур
0 : 0
Завершен
Херес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Херес
Замена
Мичел
️️️️
М. Бермехо
Желтая карточка
А. Эррера
Желтая карточка
Э. Арментерос
Замена
М. Бабич
️️️️
Х. Паредес
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
К. Кальво
Замена
Д. Пеннант
️️️️
А. Лафита
Замена
Х. Арисменди
️️️️
У. Суасо
Замена
Э. Арментерос
️️️️
Момо
Красная карточка
В. Санчес
Желтая карточка
Х. Редондо
Желтая карточка
А. Бергантиньос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
0
Рубен Пулидо
ПЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
21
Андер Эррера
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
26
Умберто Суасо
ЦФ
Херес
10
Ренан
ВР
3
Хезус Мендоса
ЛЗ
5
Леандро Жиода
ЦЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
23
Абель Гомес
ЦП
6
Висенте Морено
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
11
Момо
ЦП
10
Карлос Кальво
ПВ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Сарагоса
1
Хавьер Лопес Вальехо
ВР
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
0
Марко Бабич
ЦП
14
Габи
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Херес
1
Чема
ВР
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
21
Сиди Кейта
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
8
Перес Антонито
ЦФ
17
Мичел
ЦФ
3-2-3-1-1
22
Каррисо
0
Пулидо
39
Ярошик
3
Паредес
19
Элизеу
2
Диого
7
Лафита
23
Понцио
21
Эррера
7
Хорхе Лопес
26
Суасо
3-5-1-1
10
Ренан
2
Редондо
5
Жиода
3
Мендоса
23
Гомес
4
Бергантиньос
4
Санчес
11
Момо
6
Морено
10
Кальво
9
Бермехо
3
Паредес
0
Бабич
0
Бабич
3
Паредес
7
Лафита
7
Пеннант
7
Пеннант
7
Лафита
26
Суасо
14
Арисменди
14
Арисменди
26
Суасо
9
Бермехо
17
Мичел
17
Мичел
9
Бермехо
11
Момо
23
Арментерос
23
Арментерос
11
Момо
10
Кальво
14
Орельяна
14
Орельяна
10
Кальво
Остались в запасе
Сарагоса
Херес
1
Хавьер Лопес Вальехо
ВР
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
14
Габи
ЦП
8
Перес Антонито
ЦФ
1
Чема
ВР
21
Сиди Кейта
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
Остались в запасе
1
Хавьер Лопес Вальехо
ВР
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
14
Габи
ЦП
Остались в запасе
8
Перес Антонито
ЦФ
1
Чема
ВР
21
Сиди Кейта
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
Статистика матча Сарагоса - Херес
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Ла Ромареда
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