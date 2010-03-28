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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Херес - Вальядолид
Херес - Вальядолид: обзор матча 28 марта 2010
Херес
28.03.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 29 тур
3 : 0
Завершен
Вальядолид
2'
В. Санчес
36'
Мичел
72'
М. Бермехо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херес - Вальядолид
Замена
М. Алустица
️️️️
М. Бермехо
Замена
К. Кальво
️️️️
Мичел
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Бермехо
Красная карточка
Х. Вильяр
Замена
Э. Арментерос
️️️️
Момо
Замена
А. Буэно
️️️️
Маркитос
Замена
Кеко
️️️️
П. Лопес
Желтая карточка
Н. Алеман
Желтая карточка
С. Арсо
Замена
Х. Медуньянин
️️️️
Пеле
Желтая карточка
Х. Редондо
Желтая карточка
М. Бермехо
ГОЛ! 2:0!
Мичел
Желтая карточка
Э. Серену
Желтая карточка
Пеле
ГОЛ! 1:0!
В. Санчес
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херес
10
Ренан
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
5
Леандро Жиода
ЦЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
11
Момо
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Сиди Кейта
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
17
Мичел
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Вальядолид
1
Хусто Вильяр
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
4
Сезар Арсо
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
7
Наусет Алеман
ЦП
8
Борха
ЦП
4
Пеле
ЦП
23
Маркитос
АП
8
Фабиан Каноббио
АП
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Херес
30
Тони
ВР
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
6
Висенте Морено
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
10
Карлос Кальво
ПВ
21
Матиас Алустица
ЦФ
Вальядолид
31
Фабри
ВР
3
Альберто Маркос
ЛЗ
4
Нивалдо
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
14
Эктор Фонт
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
4-3-1-2
10
Ренан
20
Касадо
16
Айтами
5
Жиода
2
Редондо
11
Момо
4
Санчес
21
Кейта
14
Орельяна
9
Бермехо
17
Мичел
4-3-2-1
1
Вильяр
19
Лопес
4
Арсо
5
Серену
15
Дель Орно
7
Алеман
8
Борха
4
Пеле
23
Маркитос
8
Каноббио
9
Манушу
9
Бермехо
21
Алустица
21
Алустица
9
Бермехо
11
Момо
23
Арментерос
23
Арментерос
11
Момо
17
Мичел
10
Кальво
10
Кальво
17
Мичел
19
Лопес
20
Кеко
20
Кеко
19
Лопес
4
Пеле
6
Медуньянин
6
Медуньянин
4
Пеле
23
Маркитос
19
Буэно
19
Буэно
23
Маркитос
Остались в запасе
Херес
Вальядолид
30
Тони
ВР
6
Висенте Морено
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
31
Фабри
ВР
3
Альберто Маркос
ЛЗ
4
Нивалдо
ЦЗ
14
Эктор Фонт
АП
Главный тренер
Диего Кокка
Остались в запасе
30
Тони
ВР
6
Висенте Морено
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
3
Альберто Маркос
ЛЗ
4
Нивалдо
ЦЗ
14
Эктор Фонт
АП
Главный тренер
Диего Кокка
Статистика матча Херес - Вальядолид
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Перес Бурруль
(Камарго)
Стадион:
Шапин
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