Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Херес - Депортиво
Херес - Депортиво: обзор матча 23 сентября 2009
Херес
23.09.2009, среда, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
0 : 3
Завершен
Депортиво
26'
Жука
71'
Л. Жиода (АГ)
79'
Рики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херес - Депортиво
Замена
И. Перес
️️️️
А. Гуардадо
ГОЛ! 0:3!
Рики
Замена
Рики
️️️️
Адриан
Замена
Д. Мальдонадо
️️️️
К. Кальво
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Л. Жиода
Замена
А. Томас
️️️️
Н. Лассад
Замена
Э. Арментерос
️️️️
В. Морено
Замена
Э. Викейра
️️️️
А. Гомес
Желтая карточка
В. Морено
Желтая карточка
Жука
ГОЛ! 0:1!
Жука
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херес
10
Ренан
ВР
3
Хезус Мендоса
ЛЗ
18
Давид Прието
ЦЗ
5
Леандро Жиода
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
6
Висенте Морено
ЦП
11
Момо
ЦП
10
Карлос Кальво
ПВ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
6
Жука
ЦП
16
Гонсалес Серхио
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
14
Пабло Альварес
ПВ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Херес
1
Чема
ВР
2
Хосе Редондо
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
21
Сиди Кейта
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
8
Перес Антонито
ЦФ
21
Джанкарло Мальдонадо
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
20
Антонио Томас
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
11
Рики
ЦФ
9
Иван Перес
ЦФ
4-4-1-1
10
Ренан
3
Мендоса
18
Прието
5
Жиода
15
Перес
4
Санчес
6
Морено
11
Момо
23
Гомес
10
Кальво
9
Бермехо
4-3-1-2
1
Арансубиа
19
Пабло
22
Лопо
19
Колотто
16
Луис
6
Жука
16
Серхио
18
Гуардадо
14
Альварес
20
Адриан
11
Лассад
23
Гомес
10
Викейра
10
Викейра
23
Гомес
6
Морено
23
Арментерос
23
Арментерос
6
Морено
10
Кальво
21
Мальдонадо
21
Мальдонадо
10
Кальво
11
Лассад
20
Томас
20
Томас
11
Лассад
20
Адриан
11
Рики
11
Рики
20
Адриан
18
Гуардадо
9
Перес
9
Перес
18
Гуардадо
Остались в запасе
Херес
Депортиво
8
Перес Антонито
ЦФ
1
Чема
ВР
2
Хосе Редондо
ПЗ
21
Сиди Кейта
ЦП
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
8
Перес Антонито
ЦФ
1
Чема
ВР
2
Хосе Редондо
ПЗ
21
Сиди Кейта
ЦП
Остались в запасе
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Херес - Депортиво
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Перес Бурруль
(Камарго)
Стадион:
Шапин
Новости команд
Все
Херес
Депортиво
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Атлетико» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Атлетико» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+