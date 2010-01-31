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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Херес - Мальорка
Херес - Мальорка: обзор матча 31 января 2010
Херес
31.01.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 20 тур
2 : 1
Завершен
Мальорка
52'
К. Кальво
79'
К. Кальво
24'
П. Вебо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херес - Мальорка
ГОЛ! 2:1!
К. Кальво
Замена
А. Гомес
️️️️
Момо
Замена
А. Кейта
️️️️
П. Вебо
Желтая карточка
Э. Корралес
Замена
П. Пеццолано
️️️️
А. Адурис
Желтая карточка
Б. Шина
ГОЛ! 1:1!
К. Кальво
Замена
В. Санчес
️️️️
А. Бергантиньос
Замена
П. Антонито
️️️️
Ф. Орельяна
Желтая карточка
Х. Редондо
Пенальти не реализован!
А. Адурис
Желтая карточка
А. Айтами
ГОЛ! 0:1!
П. Вебо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херес
10
Ренан
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
5
Леандро Жиода
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
21
Сиди Кейта
ЦП
11
Момо
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
10
Карлос Кальво
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
16
Бруно Шина
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
5
Хулио Альварес
ПВ
9
Пьер Вебо
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Херес
1
Чема
ВР
3
Хезус Мендоса
ЛЗ
6
Висенте Морено
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
17
Мичел
ЦФ
8
Перес Антонито
ЦФ
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
0
Хосеми
ПЗ
20
Пауло Пеццолано
ЦП
9
Алхассане Кейта
ЦФ
4-3-2-1
10
Ренан
20
Касадо
5
Жиода
16
Айтами
2
Редондо
21
Кейта
11
Момо
4
Бергантиньос
10
Кальво
14
Орельяна
9
Бермехо
4-3-1-2
13
Ават
2
Матьони
16
Нуньеш
3
Гонсалес
22
Корралес
5
Кастро
16
Шина
19
Марти
5
Альварес
20
Адурис
9
Вебо
14
Орельяна
8
Антонито
8
Антонито
14
Орельяна
11
Момо
23
Гомес
23
Гомес
11
Момо
4
Бергантиньос
4
Санчес
4
Санчес
4
Бергантиньос
20
Адурис
20
Пеццолано
20
Пеццолано
20
Адурис
9
Вебо
9
Кейта
9
Кейта
9
Вебо
Остались в запасе
Херес
Мальорка
17
Мичел
ЦФ
1
Чема
ВР
3
Хезус Мендоса
ЛЗ
6
Висенте Морено
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
0
Хосеми
ПЗ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Остались в запасе
17
Мичел
ЦФ
1
Чема
ВР
3
Хезус Мендоса
ЛЗ
6
Висенте Морено
ЦП
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
0
Хосеми
ПЗ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Статистика матча Херес - Мальорка
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Шапин
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