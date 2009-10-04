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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Херес - Малага
Херес - Малага: обзор матча 04 октября 2009
Херес
04.10.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 6 тур
1 : 1
Завершен
Малага
47'
Э. Арментерос
84'
В. Обинна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херес - Малага
Вторая желтая
В. Обинна
Замена
П. Антонито
️️️️
Э. Арментерос
Желтая карточка
Э. Арментерос
ГОЛ! 1:1!
В. Обинна
Желтая карточка
В. Обинна
Желтая карточка
Эдиньо
Желтая карточка
И. Куадрадо
Замена
Э. Гомес Рамос
️️️️
Х. Торрес
Замена
К. Кальво
️️️️
Момо
Замена
Эдиньо
️️️️
Вальдо
ГОЛ! 1:0!
Э. Арментерос
Замена
Э. Викейра
️️️️
С. Кейта
Желтая карточка
М. Бермехо
Желтая карточка
С. Кейта
19'
Замена
С. Бенашур
️️️️
Н. Баха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херес
10
Ренан
ВР
3
Хезус Мендоса
ЛЗ
18
Давид Прието
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
11
Момо
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
21
Сиди Кейта
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
9
Марио Бермехо
ЦФ
Малага
78
Густаво Мунуа
ВР
0
Ману
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
25
Иван Куадрадо
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ЦП
24
Хуанито
ЦП
14
Набиль Баха
АП
23
Вальдо
ПВ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Херес
1
Чема
ВР
6
Висенте Морено
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
10
Карлос Кальво
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
8
Перес Антонито
ЦФ
Малага
13
Роберто
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
36
Эдиньо
ЦП
28
Эдуардо Гомес Рамос
ЦП
35
Хави Лопес
ЦП
18
Селим Бенашур
АП
4-4-1-1
10
Ренан
3
Мендоса
18
Прието
16
Айтами
15
Перес
11
Момо
21
Кейта
4
Бергантиньос
23
Гомес
23
Арментерос
9
Бермехо
4-2-3-1
78
Мунуа
18
Гамес
3
Велигтон
25
Куадрадо
0
Ману
25
Торрес
24
Хуанито
23
Вальдо
14
Баха
17
Дуда
11
Обинна
23
Арментерос
8
Антонито
8
Антонито
23
Арментерос
21
Кейта
10
Викейра
10
Викейра
21
Кейта
11
Момо
10
Кальво
10
Кальво
11
Момо
23
Вальдо
36
Эдиньо
36
Эдиньо
23
Вальдо
25
Торрес
28
Рамос
28
Рамос
25
Торрес
14
Баха
18
Бенашур
18
Бенашур
14
Баха
Остались в запасе
Херес
Малага
1
Чема
ВР
6
Висенте Морено
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
13
Роберто
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
35
Хави Лопес
ЦП
Остались в запасе
1
Чема
ВР
6
Висенте Морено
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
35
Хави Лопес
ЦП
Статистика матча Херес - Малага
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Шапин
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