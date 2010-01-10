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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Херес - Валенсия
Херес - Валенсия: обзор матча 10 января 2010
Херес
10.01.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 3
Завершен
Валенсия
25'
К. Кальво
11'
Х. Мата
33'
Д. Сильва
69'
К. Марчена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херес - Валенсия
Замена
М. Фернандеш
️️️️
К. Марчена
Замена
А. Домингес
️️️️
Д. Сильва
Замена
Х. Редондо
️️️️
Ф. Перес
ГОЛ! 1:3!
К. Марчена
Замена
П. Антонито
️️️️
А. Гомес
Желтая карточка
А. Айтами
Желтая карточка
К. Марчена
Замена
Л. Мигел
️️️️
Ж. Матье
Замена
А. Айтами
️️️️
Д. Прието
Желтая карточка
Бруно
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
Желтая карточка
Ф. Перес
ГОЛ! 1:2!
Д. Сильва
Желтая карточка
Д. Сильва
ГОЛ! 1:1!
К. Кальво
11'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херес
10
Ренан
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
18
Давид Прието
ЦЗ
5
Леандро Жиода
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
6
Висенте Морено
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
11
Момо
ЦП
10
Карлос Кальво
ПВ
17
Мичел
ЦФ
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
64
Хуан Мата
АП
21
Давид Сильва
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Херес
1
Чема
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
10
Эмилио Викейра
АП
8
Перес Антонито
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
14
Висенте
ЛВ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
4-4-1-1
10
Ренан
20
Касадо
18
Прието
5
Жиода
15
Перес
4
Бергантиньос
23
Гомес
11
Момо
6
Морено
10
Кальво
17
Мичел
3-2-1-3-1
1
Санчес
4
Алексис
22
Матье
4
Наварро
2
Бруно
24
Марчена
11
Банега
17
Хоакин
21
Сильва
64
Мата
7
Вилья
23
Гомес
8
Антонито
8
Антонито
23
Гомес
18
Прието
16
Айтами
16
Айтами
18
Прието
15
Перес
2
Редондо
2
Редондо
15
Перес
22
Матье
23
Мигел
23
Мигел
22
Матье
24
Марчена
99
Фернандеш
99
Фернандеш
24
Марчена
21
Сильва
10
Домингес
10
Домингес
21
Сильва
Остались в запасе
Херес
Валенсия
1
Чема
ВР
10
Эмилио Викейра
АП
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
9
Марио Бермехо
ЦФ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
14
Висенте
ЛВ
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Чема
ВР
10
Эмилио Викейра
АП
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
14
Висенте
ЛВ
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Херес - Валенсия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Шапин
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