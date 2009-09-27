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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Херес
Эспаньол - Херес: обзор матча 27 сентября 2009
Эспаньол
27.09.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 5 тур
0 : 0
Завершен
Херес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Херес
Замена
В. Санчес
️️️️
Момо
Замена
Х. Маркес
️️️️
Х. Верду
Желтая карточка
Ренан
Замена
Б. Саар
️️️️
Коро
Замена
Э. Викейра
️️️️
С. Кейта
Замена
М. Бермехо
️️️️
Д. Мальдонадо
Замена
Л. Гарсия
️️️️
И. Алонсо
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
10
Коро
АП
25
Хоан Верду
АП
25
Шунсуке Накамура
АП
24
Иван Алонсо
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Херес
10
Ренан
ВР
3
Хезус Мендоса
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
18
Давид Прието
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
11
Момо
ЦП
21
Сиди Кейта
ЦП
10
Карлос Кальво
ПВ
21
Джанкарло Мальдонадо
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
20
Иван Пильюд
ПЗ
4
Хосе Сиерколес
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
9
Бен Саар
ЦФ
Херес
1
Чема
ВР
5
Леандро Жиода
ЦЗ
6
Висенте Морено
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
8
Перес Антонито
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
4-1-3-2
13
Камени
3
Гарсиа
14
Ронкалья
2
Пареха
2
Чика
16
Уртадо
10
Коро
25
Шунсуке Накамура
25
Верду
7
Кальехон
24
Алонсо
4-3-2-1
10
Ренан
15
Перес
16
Айтами
18
Прието
3
Мендоса
4
Бергантиньос
11
Момо
21
Кейта
10
Кальво
23
Арментерос
21
Мальдонадо
25
Верду
10
Хави Маркес
10
Хави Маркес
25
Верду
24
Алонсо
10
Луис Гарсия
10
Луис Гарсия
24
Алонсо
10
Коро
9
Саар
9
Саар
10
Коро
11
Момо
4
Санчес
4
Санчес
11
Момо
21
Кейта
10
Викейра
10
Викейра
21
Кейта
21
Мальдонадо
9
Бермехо
9
Бермехо
21
Мальдонадо
Остались в запасе
Эспаньол
Херес
4
Хосе Сиерколес
ЦП
1
Кристиан Альварес
ВР
20
Иван Пильюд
ПЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
8
Перес Антонито
ЦФ
1
Чема
ВР
5
Леандро Жиода
ЦЗ
6
Висенте Морено
ЦП
Остались в запасе
4
Хосе Сиерколес
ЦП
1
Кристиан Альварес
ВР
20
Иван Пильюд
ПЗ
Остались в запасе
8
Перес Антонито
ЦФ
1
Чема
ВР
5
Леандро Жиода
ЦЗ
6
Висенте Морено
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Эспаньол - Херес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Информация о матче
Стадион:
Олимпико де Монжуик
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