Турниры:
Бразилия. Серия А 2022
|38 тур
|12 ноября, суббота
|22:00
|Фламенго
|1:2
|Аваи
|37 тур
|10 ноября, четверг
|01:00
|Аваи
|2:0
|Сеара
|36 тур
|5 ноября, суббота
|22:30
|Сантос
|1:1
|Аваи
|35 тур
|3 ноября, четверг
|01:00
|Аваи
|1:2
|Брагантино
|34 тур
|28 октября, пятница
|02:00
|Куяба
|1:0
|Аваи
|33 тур
|23 октября, воскресенье
|03:00
|Палмейрас
|3:0
|Аваи
|32 тур
|17 октября, понедельник
|01:00
|Аваи
|0:3
|Флуминенсе
|31 тур
|9 октября, воскресенье
|22:00
|Форталеза
|2:0
|Аваи
|30 тур
|7 октября, пятница
|02:00
|Аваи
|1:2
|Ботафого
|29 тур
|2 октября, воскресенье
|01:00
|Аваи
|1:2
|Атлетико Гойяненсе
|28 тур
|26 сентября, понедельник
|02:00
|Сан-Паулу
|4:0
|Аваи
|27 тур
|17 сентября, суббота
|22:30
|Аваи
|1:0
|Атлетико Минейро
|26 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:00
|Аваи
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе
|25 тур
|3 сентября, суббота
|22:30
|Жувентуде
|1:1
|Аваи
|24 тур
|27 августа, суббота
|22:30
|Коритиба
|1:0
|Аваи
|23 тур
|23 августа, вторник
|02:00
|Аваи
|0:1
|Интернасьонал
|22 тур
|13 августа, суббота
|22:30
|Гойас
|1:1
|Аваи
|21 тур
|7 августа, воскресенье
|01:00
|Аваи
|1:1
|Коринтианс
|20 тур
|1 августа, понедельник
|00:00
|Америка Минейро
|3:1
|Аваи
|19 тур
|24 июля, воскресенье
|17:00
|Аваи
|1:2
|Фламенго
|18 тур
|20 июля, среда
|03:30
|Сеара
|1:0
|Аваи
|17 тур
|17 июля, воскресенье
|01:00
|Аваи
|1:0
|Сантос
|16 тур
|9 июля, суббота
|22:30
|Брагантино
|4:0
|Аваи
|15 тур
|3 июля, воскресенье
|17:00
|Аваи
|1:2
|Куяба
|14 тур
|26 июня, воскресенье
|22:00
|Аваи
|2:2
|Палмейрас
|13 тур
|20 июня, понедельник
|01:00
|Флуминенсе
|2:0
|Аваи
|12 тур
|17 июня, пятница
|01:00
|Аваи
|3:2
|Форталеза
|11 тур
|14 июня, вторник
|01:00
|Ботафого
|0:1
|Аваи
|10 тур
|9 июня, четверг
|02:30
|Атлетико Гойяненсе
|2:1
|Аваи
|9 тур
|5 июня, воскресенье
|01:00
|Аваи
|1:1
|Сан-Паулу
|8 тур
|30 мая, понедельник
|01:00
|Атлетико Минейро
|2:1
|Аваи
|7 тур
|23 мая, понедельник
|01:00
|Атлетико Паранаэнсе
|2:1
|Аваи
|6 тур
|16 мая, понедельник
|00:00
|Аваи
|1:2
|Жувентуде
|5 тур
|10 мая, вторник
|02:00
|Аваи
|2:1
|Коритиба
|4 тур
|2 мая, понедельник
|01:00
|Интернасьонал
|0:0
|Аваи
|3 тур
|26 апреля, вторник
|02:00
|Аваи
|3:2
|Гойас
|2 тур
|17 апреля, воскресенье
|01:00
|Коринтианс
|3:0
|Аваи
|1 тур
|11 апреля, понедельник
|01:00
|Аваи
|1:0
|Америка Минейро