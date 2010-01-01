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    Аваи - результаты

    Город Флорианополис
    Дивизион Бразилия-Серия А
    Сайт http://www.avai.com.br/
    Стадион Абердал Рамос да Силва
    Турниры:
    Бразилия. Серия А 2022
    38 тур
    		12 ноября, суббота 22:00 Фламенго 1:2 Аваи
    37 тур
    		10 ноября, четверг 01:00 Аваи 2:0 Сеара
    36 тур
    		5 ноября, суббота 22:30 Сантос 1:1 Аваи
    35 тур
    		3 ноября, четверг 01:00 Аваи 1:2 Брагантино
    34 тур
    		28 октября, пятница 02:00 Куяба 1:0 Аваи
    33 тур
    		23 октября, воскресенье 03:00 Палмейрас 3:0 Аваи
    32 тур
    		17 октября, понедельник 01:00 Аваи 0:3 Флуминенсе
    31 тур
    		9 октября, воскресенье 22:00 Форталеза 2:0 Аваи
    30 тур
    		7 октября, пятница 02:00 Аваи 1:2 Ботафого
    29 тур
    		2 октября, воскресенье 01:00 Аваи 1:2 Атлетико Гойяненсе
    28 тур
    		26 сентября, понедельник 02:00 Сан-Паулу 4:0 Аваи
    27 тур
    		17 сентября, суббота 22:30 Аваи 1:0 Атлетико Минейро
    26 тур
    		11 сентября, воскресенье 17:00 Аваи 1:1 Атлетико Паранаэнсе
    25 тур
    		3 сентября, суббота 22:30 Жувентуде 1:1 Аваи
    24 тур
    		27 августа, суббота 22:30 Коритиба 1:0 Аваи
    23 тур
    		23 августа, вторник 02:00 Аваи 0:1 Интернасьонал
    22 тур
    		13 августа, суббота 22:30 Гойас 1:1 Аваи
    21 тур
    		7 августа, воскресенье 01:00 Аваи 1:1 Коринтианс
    20 тур
    		1 августа, понедельник 00:00 Америка Минейро 3:1 Аваи
    19 тур
    		24 июля, воскресенье 17:00 Аваи 1:2 Фламенго
    18 тур
    		20 июля, среда 03:30 Сеара 1:0 Аваи
    17 тур
    		17 июля, воскресенье 01:00 Аваи 1:0 Сантос
    16 тур
    		9 июля, суббота 22:30 Брагантино 4:0 Аваи
    15 тур
    		3 июля, воскресенье 17:00 Аваи 1:2 Куяба
    14 тур
    		26 июня, воскресенье 22:00 Аваи 2:2 Палмейрас
    13 тур
    		20 июня, понедельник 01:00 Флуминенсе 2:0 Аваи
    12 тур
    		17 июня, пятница 01:00 Аваи 3:2 Форталеза
    11 тур
    		14 июня, вторник 01:00 Ботафого 0:1 Аваи
    10 тур
    		9 июня, четверг 02:30 Атлетико Гойяненсе 2:1 Аваи
    9 тур
    		5 июня, воскресенье 01:00 Аваи 1:1 Сан-Паулу
    8 тур
    		30 мая, понедельник 01:00 Атлетико Минейро 2:1 Аваи
    7 тур
    		23 мая, понедельник 01:00 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Аваи
    6 тур
    		16 мая, понедельник 00:00 Аваи 1:2 Жувентуде
    5 тур
    		10 мая, вторник 02:00 Аваи 2:1 Коритиба
    4 тур
    		2 мая, понедельник 01:00 Интернасьонал 0:0 Аваи
    3 тур
    		26 апреля, вторник 02:00 Аваи 3:2 Гойас
    2 тур
    		17 апреля, воскресенье 01:00 Коринтианс 3:0 Аваи
    1 тур
    		11 апреля, понедельник 01:00 Аваи 1:0 Америка Минейро
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