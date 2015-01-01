Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Аваи - турнирная таблица

Флорианополис
Стадион:
Абердал Рамос да Силва
Сайт:
http://www.avai.com.br/
Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Палмейрас
2
Интернасьонал
3
Флуминенсе
4
Коринтианс
5
Фламенго
6
Атлетико Паранаэнсе
7
Атлетико Минейро
8
Форталеза
9
Сан-Паулу
10
Америка Минейро
11
Ботафого
12
Сантос
13
Гойас
14
Брагантино
15
Коритиба
16
Куяба
17
Сеара
18
Атлетико Гойяненсе
19
Аваи
20
Жувентуде
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
23
12
3
66
27
39
81
38
20
13
5
58
31
27
73
38
21
7
10
63
41
22
70
38
18
11
9
44
36
8
65
38
18
8
12
60
39
21
62
38
16
10
12
48
48
0
58
38
15
13
10
45
37
8
58
38
15
10
13
46
39
7
55
38
13
15
10
55
42
13
54
38
15
8
15
40
40
0
53
38
15
8
15
41
43
-2
53
38
12
11
15
44
41
3
47
38
11
13
14
40
53
-13
46
38
11
11
16
49
59
-10
44
38
12
6
20
39
60
-21
42
38
10
11
17
31
42
-11
41
38
7
16
15
34
41
-7
37
38
8
12
18
39
57
-18
36
38
9
8
21
34
60
-26
35
38
3
13
22
29
69
-40
22
Команда
1
Интернасьонал
2
Палмейрас
3
Коринтианс
4
Флуминенсе
5
Атлетико Паранаэнсе
6
Коритиба
7
Фламенго
8
Америка Минейро
9
Сан-Паулу
10
Сантос
11
Атлетико Минейро
12
Брагантино
13
Форталеза
14
Куяба
15
Гойас
16
Аваи
17
Атлетико Гойяненсе
18
Ботафого
19
Сеара
20
Жувентуде
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
13
5
1
40
14
26
44
19
13
4
2
39
12
27
43
19
12
4
3
24
11
13
40
19
12
3
4
39
20
19
39
19
11
6
2
31
17
14
39
19
11
4
4
25
16
9
37
19
11
3
5
37
15
22
36
19
9
4
6
22
18
4
31
19
8
6
5
32
21
11
30
19
8
5
6
28
19
9
29
19
8
5
6
25
18
7
29
19
8
5
6
29
23
6
29
19
7
8
4
24
13
11
29
19
6
8
5
17
15
2
26
19
6
8
5
20
22
-2
26
19
7
4
8
24
26
-2
25
19
6
5
8
22
23
-1
23
19
6
4
9
18
19
-1
22
19
4
8
7
20
22
-2
20
19
2
9
8
18
27
-9
15
Команда
1
Палмейрас
2
Флуминенсе
3
Ботафого
4
Атлетико Минейро
5
Интернасьонал
6
Форталеза
7
Фламенго
8
Коринтианс
9
Сан-Паулу
10
Америка Минейро
11
Гойас
12
Атлетико Паранаэнсе
13
Сантос
14
Сеара
15
Куяба
16
Брагантино
17
Атлетико Гойяненсе
18
Аваи
19
Жувентуде
20
Коритиба
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
10
8
1
27
15
12
38
19
9
4
6
24
21
3
31
19
9
4
6
23
24
-1
31
19
7
8
4
20
19
1
29
19
7
8
4
18
17
1
29
19
8
2
9
22
26
-4
26
19
7
5
7
23
24
-1
26
19
6
7
6
20
25
-5
25
19
5
9
5
23
21
2
24
19
6
4
9
18
22
-4
22
19
5
5
9
20
31
-11
20
19
5
4
10
17
31
-14
19
19
4
6
9
16
22
-6
18
19
3
8
8
14
19
-5
17
19
4
3
12
14
27
-13
15
19
3
6
10
20
36
-16
15
19
2
7
10
17
34
-17
13
19
2
4
13
10
34
-24
10
19
1
4
14
11
42
-31
7
19
1
2
16
14
44
-30
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:32
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
Вчера, 22:59
1
«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
Вчера, 22:33
3
«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
Вчера, 22:17
1
Видео«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
Вчера, 22:00
5
Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
Вчера, 21:47
1
Кордоба заявил о внешней атаке на «Краснодар»
Вчера, 21:24
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+