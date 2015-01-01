Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
5
11
12
13
14
15
16
17
19
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
23
12
3
66
27
39
81
38
20
13
5
58
31
27
73
38
21
7
10
63
41
22
70
38
18
11
9
44
36
8
65
38
18
8
12
60
39
21
62
38
16
10
12
48
48
0
58
38
15
13
10
45
37
8
58
38
15
10
13
46
39
7
55
38
13
15
10
55
42
13
54
38
15
8
15
40
40
0
53
38
15
8
15
41
43
-2
53
38
12
11
15
44
41
3
47
38
11
13
14
40
53
-13
46
38
11
11
16
49
59
-10
44
38
12
6
20
39
60
-21
42
38
10
11
17
31
42
-11
41
38
7
16
15
34
41
-7
37
38
8
12
18
39
57
-18
36
38
9
8
21
34
60
-26
35
38
3
13
22
29
69
-40
22
Команда
6
7
10
12
13
14
15
16
18
19
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
13
5
1
40
14
26
44
19
13
4
2
39
12
27
43
19
12
4
3
24
11
13
40
19
12
3
4
39
20
19
39
19
11
6
2
31
17
14
39
19
11
4
4
25
16
9
37
19
11
3
5
37
15
22
36
19
9
4
6
22
18
4
31
19
8
6
5
32
21
11
30
19
8
5
6
28
19
9
29
19
8
5
6
25
18
7
29
19
8
5
6
29
23
6
29
19
7
8
4
24
13
11
29
19
6
8
5
17
15
2
26
19
6
8
5
20
22
-2
26
19
7
4
8
24
26
-2
25
19
6
5
8
22
23
-1
23
19
6
4
9
18
19
-1
22
19
4
8
7
20
22
-2
20
19
2
9
8
18
27
-9
15
Команда
3
7
11
13
14
15
16
18
19
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
10
8
1
27
15
12
38
19
9
4
6
24
21
3
31
19
9
4
6
23
24
-1
31
19
7
8
4
20
19
1
29
19
7
8
4
18
17
1
29
19
8
2
9
22
26
-4
26
19
7
5
7
23
24
-1
26
19
6
7
6
20
25
-5
25
19
5
9
5
23
21
2
24
19
6
4
9
18
22
-4
22
19
5
5
9
20
31
-11
20
19
5
4
10
17
31
-14
19
19
4
6
9
16
22
-6
18
19
3
8
8
14
19
-5
17
19
4
3
12
14
27
-13
15
19
3
6
10
20
36
-16
15
19
2
7
10
17
34
-17
13
19
2
4
13
10
34
-24
10
19
1
4
14
11
42
-31
7
19
1
2
16
14
44
-30
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире