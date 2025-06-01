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Флорианополис
Стадион:
Абердал Рамос да Силва
Сайт:
http://www.avai.com.br/
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Расписание
Таблица
Раскрыт новый клуб 40-летнего Вагнера Лава
2025.06.01 11:45
1
Вагнер Лав отреагировал на рекорд Овечкина в НХЛ
2025.05.29 20:16
Вагнер Лав назвал футбольную столицу России
2025.05.29 15:30
Вагнер Лав сказал, сколько сможет забить за сезон в РПЛ в 40 лет
2025.05.28 18:38
4
Вагнер Лав назвал топ-5 бразильцев, с которыми играл
2025.05.23 23:31
Вагнер Лав оценил игру Головина в «Монако»
2025.05.22 15:20
1
Вагнер Лав выбрал любимое противостояние в составе ЦСКА
2025.05.22 13:13
1
Мостовой ответил, нужен ли ЦСКА 40-летний Вагнер Лав
2025.05.22 10:20
1
Вагнер Лав высказался о назначении Анчелотти в сборную Бразилии
2025.05.22 09:18
1
Вагнер Лав сравнил себя с Промесом
2025.05.21 12:52
18
Газзаев оценил идею вернуть Вагнера Лава в состав ЦСКА
2025.05.21 11:31
3
Стало известно, кто наложил вето на возвращение Вагнера в ЦСКА в 2020 году
2025.05.21 08:20
5
Вагнер Лав охарактеризовал Путина
2025.05.20 20:31
4
Фото
Вагнер Лав на матче легенд ЦСКА поклонился Гинеру и поцеловал руку Газзаева
2025.05.19 15:06
1
Бабаев заявил, что Вагнер Лав еще поможет ЦСКА
2025.05.19 11:22
3
Вагнер Лав отреагировал на слова Газзаева о возможности победы ЦСКА в Лиге чемпионов
2025.05.19 10:36
Дзагоев объяснил, почему Вагнер Лав способен помочь ЦСКА
2025.05.18 23:34
Вагнер Лав готов подписать контракт с ЦСКА
2025.05.18 18:47
12
ЦСКА разгромил сборную легенд в гала-матче, Вагнер Лав сделал хет-трик
2025.05.18 18:24
11
Вагнер Лав рассказал, какой алкоголь пил в России
2025.05.18 14:51
7
Вагнер порекомендовал коллегам-игрокам заниматься сексом перед матчами
2025.05.18 11:49
40-летний Вагнер Лав готов вернуться в ЦСКА: «С большим удовольствием»
2025.05.17 23:36
4
Вагнер Лав в 2015 году отказал клубу РПЛ: «Предлагали в 2-3 раза больше, но я остался верен ЦСКА»
2025.05.17 15:43
2
Вагнер Лав раскрыл, какие премиальные выбивал у Гинера после побед ЦСКА
2025.05.17 14:42
Вагнер Лав назвал самых сложных соперников в РПЛ
2025.05.17 13:00
1
Вагнер Лав составил топ-5 лучших бразильцев в истории РПЛ
2025.05.17 11:27
5
Вагнер Лав мог не перейти в ЦСКА – Гинер хотел форварда, провалившегося в «Спартаке»
2025.05.17 09:44
1
Вагнер Лав отказался бесплатно работать в ЦСКА
2025.05.16 22:10
3
Газзаев отреагировал на слова Вагнера Лава, назвавшего его самым жестким тренером в карьере
2025.05.09 00:34
3
Вагнер Лав ответил на вопрос о футбольном долголетии
2025.05.08 23:11
1
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3
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