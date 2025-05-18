Вагнер Лав готов подписать контракт с ЦСКА

Нападающий «Аваи» Вагнер Лав, после гала-матча за ЦСКА-2005 против сборной европейских клубов (5:1) выразил готовность стать футболистом московской команды.

– Ваше празднование в фуражке: кто ее дал? Это ваше любимое празднование за всю карьеру в ЦСКА?

– Да, это празднование очень знаменательное, оно навсегда останется в моей памяти. Я всегда помню о нем. Это, наверное, самое важное и красивое празднование. Тогда это было спонтанно, а сейчас запланированная акция.

– Какие ощущения, когда снова домашнем стадионе ЦСКА получаете передачу от Карвальо и забиваете голы?

– Это прекрасные ощущения. Первый раз увидеть стадион, выйти на матч и забить голы, получая такие прекрасные передачи от Даниэля. Ощущения самые лучшие.

– Вы сказали, что с удовольствием бы вернулась и играли за ЦСКА. Насколько серьезно об этом говорили?

– Если ЦСКА захочет подписать контракт, мы прямо сейчас поднимемся в кабинет президента и подпишем его. Я уже завтра могу выйти на матч. Я был бы очень счастлив вернуться.