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Вагнер Лав готов подписать контракт с ЦСКА

Сегодня, 18:47
8

Нападающий «Аваи» Вагнер Лав, после гала-матча за ЦСКА-2005 против сборной европейских клубов (5:1) выразил готовность стать футболистом московской команды.

– Ваше празднование в фуражке: кто ее дал? Это ваше любимое празднование за всю карьеру в ЦСКА?

– Да, это празднование очень знаменательное, оно навсегда останется в моей памяти. Я всегда помню о нем. Это, наверное, самое важное и красивое празднование. Тогда это было спонтанно, а сейчас запланированная акция.

– Какие ощущения, когда снова домашнем стадионе ЦСКА получаете передачу от Карвальо и забиваете голы?

– Это прекрасные ощущения. Первый раз увидеть стадион, выйти на матч и забить голы, получая такие прекрасные передачи от Даниэля. Ощущения самые лучшие.

– Вы сказали, что с удовольствием бы вернулась и играли за ЦСКА. Насколько серьезно об этом говорили?

– Если ЦСКА захочет подписать контракт, мы прямо сейчас поднимемся в кабинет президента и подпишем его. Я уже завтра могу выйти на матч. Я был бы очень счастлив вернуться.

  • 40-летний Вагнер Лав забил 3 гола в прошедшем матче, приуроченном к 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА.
  • В этом году бразилец провел 17 матчей за «Аваи», забил 2 гола, отдал 2 передачи.
  • Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с перерывами.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Аваи ЦСКА Вагнер Лав
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Комментарии (8)
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subbotaspartak
1747583992
Как там с бороздой?...
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kolich4848
1747584426
Для глубины состава очень даже не помешал бы, да и такой дядька молодежь бы многому научил бы. Чем Пьянич лучше?
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Таврида
1747585175
Надо брать. Заверните два на 15 лет моложе.
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Loko_Roma
1747586090
Вагнер бодрее всех напов РПЛ
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Сара
1747586141
Старичку денег халявных захотелось .
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Dr Metal
1747589960
Было бы красиво со стороны ЦСКА подписать Лава хотя бы на полгода, чтобы он красиво ушел. Условные последние 15 минут матча он вытащит. Свой же и ЛЕГЕНДА НОМЕР 1
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