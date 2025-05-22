Вагнер Лав выбрал любимое противостояние в составе ЦСКА

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав заявил, что больше всего любил играть со «Спартаком».

– Дерби против «Спартака» – тот матч, который я обожал больше всего. Эту атмосферу и накал страстей. Я понимал, что этот матч значит для всех.

Игры со «Спартаком» действительно всегда были особенными для меня. При этом мы хорошо общались с бразильскими футболистами из «Спартака». Однако когда выходили на поле друг против друга, каждый защищал цвета своего клуба.

Помню, как буквально перед дерби встретился с Ибсоном у него дома. Мы поужинали, пообщались, а потом я вышел и забил гол «Спартаку». Если не ошибаюсь, это был 2010-й год.

– Получается, ты напоил Ибсона перед матчем со «Спартаком»?

– Ха-ха, нет! Он тогда даже не пил! Он сам позвал меня на этот ужин, сам его приготовил и ничего мне не подсыпал! Хороший друг.