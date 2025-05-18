Вагнер порекомендовал коллегам-игрокам заниматься сексом перед матчами

Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав сообщил о пользе секса перед матчами.
– Сейчас ты семьянин. А когда был в Москве, ты заводил отношения с русскими девушками?
– Скажем так: серьезных – не было.
– Один футболист РПЛ недавно сказал, что секс окрыляет его перед матчами – по примеру Роналдиньо и Роналдо: «Кайфовали, а потом выходили играть на чемпионате мира и просто всех выносили». Как секс действует на тебя – вытягивает силы или придает их?
– Хм. Если была возможность перед матчем заняться сексом, игра всегда шла лучше.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе «армейцев».
- С Вагнером ЦСКА взял Кубок УЕФА в 2005 году.
Источник: Sport24