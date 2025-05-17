Вагнер Лав назвал самых сложных соперников в РПЛ

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав ответил, против каких защитников было сложнее всего играть в России.

– Назову двух бразильцев: Антонио Жедера и Жеана.

– А русские защитники?

– Я играл с ними в одной команде. Так что на тренировках было сложнее всего!

Игнашевич, братья Березуцкие – лучшие игроки обороны в истории России.