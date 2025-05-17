Вагнер Лав назвал самых сложных соперников в РПЛ

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав ответил, против каких защитников было сложнее всего играть в России.
– Назову двух бразильцев: Антонио Жедера и Жеана.
– А русские защитники?
– Я играл с ними в одной команде. Так что на тренировках было сложнее всего!
Игнашевич, братья Березуцкие – лучшие игроки обороны в истории России.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе армейцев.
Источник: Sport24