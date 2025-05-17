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Вагнер Лав назвал самых сложных соперников в РПЛ

17 мая 2025, 13:00
1

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав ответил, против каких защитников было сложнее всего играть в России.

– Назову двух бразильцев: Антонио Жедера и Жеана.

– А русские защитники?

– Я играл с ними в одной команде. Так что на тренировках было сложнее всего!

Игнашевич, братья Березуцкие – лучшие игроки обороны в истории России.

  • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе армейцев.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Аваи ЦСКА Вагнер Лав
Комментарии (1)
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Шер1980
1747476476
Ты ещё многими не играл, а то бы всех перечислил.тогда русский футбик был на высоком уровне.
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