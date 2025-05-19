Вагнер Лав отреагировал на слова Газзаева о возможности победы ЦСКА в Лиге чемпионов

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал слова экс-главного тренера команды Валерия Газзаева о том, что команда красно-синих образца 2008 года могла стать победителем Лиги Чемпионов.
«Валерий Газзаев сказал, что мы могли бы выиграть Лигу Чемпионов? У нас действительно была очень хорошая сыгранность, очень хорошая сплочeнность. Мы уже играли вместе на протяжении четырeх лет, отлично сыгрались. Соответственно, у нас были отличные шансы стать победителями этого турнира», – сказал Вагнер Лав.
- В сезоне-2008/09 ЦСКА не играл в Лиге чемпионов, но выступал в Кубке УЕФА, где дошел до 1/8 финала. Там московский клуб проиграл по сумме двух матчей «Шахтеру» (1:0 и 0:2). Украинская команда впоследствии выиграла турнир.
- Вагнер Лав стал лучшим бомбардиром чемпионата России-2008 с 20 голами.
- ЦСКА в том сезоне занял 2-е место в РПЛ после «Рубина».
Источник: Metaratings.ru