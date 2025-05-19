Вагнер Лав отреагировал на слова Газзаева о возможности победы ЦСКА в Лиге чемпионов

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал слова экс-главного тренера команды Валерия Газзаева о том, что команда красно-синих образца 2008 года могла стать победителем Лиги Чемпионов.

«Валерий Газзаев сказал, что мы могли бы выиграть Лигу Чемпионов? У нас действительно была очень хорошая сыгранность, очень хорошая сплочeнность. Мы уже играли вместе на протяжении четырeх лет, отлично сыгрались. Соответственно, у нас были отличные шансы стать победителями этого турнира», – сказал Вагнер Лав.