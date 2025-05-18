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Вагнер Лав рассказал, какой алкоголь пил в России

Сегодня, 14:51
7

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав поделился воспоминаниями от употребления алкоголя в России. Бразилец выступал за московский клуб с 2004 по 2012 год.

– Твой любимый алкогольный напиток в России?

– Всего по чуть-чуть: водка, кайпиринья (бразильский коктейль на кашасе, дистилляте из сахарного тростника), иногда немного виски. Русские в ЦСКА любили виски, а я пил с ними за компанию. И пиво.

– Какие русские марки помнишь?

– «Балтику» знаю, конечно!

– Какую чаще всего пил?

– Девять. Очень крепкая штука!

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Аваи ЦСКА Вагнер Лав
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Комментарии (7)
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ПалкоВводецъ007
1747570318
Недостаток водки единственный - недостаток водки! Гыгыгы
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Тинез Розоп
1747570386
И так понятно , что вискарь команда любит. Там же ячмень , пшеница , кукуруза…
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Snek
1747570693
У нас издеваются над иностранцами Охотой и Балтикой 9
Ответить
алдан2014
1747571076
Синячил таки Вагнер
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СильныйМозг
1747571433
Если бы брали интервью у бывших игроков спартака, они бы рассказали о качествах бромонтана и тормозухи.
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