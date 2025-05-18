Вагнер Лав рассказал, какой алкоголь пил в России

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав поделился воспоминаниями от употребления алкоголя в России. Бразилец выступал за московский клуб с 2004 по 2012 год.

– Твой любимый алкогольный напиток в России?

– Всего по чуть-чуть: водка, кайпиринья (бразильский коктейль на кашасе, дистилляте из сахарного тростника), иногда немного виски. Русские в ЦСКА любили виски, а я пил с ними за компанию. И пиво.

– Какие русские марки помнишь?

– «Балтику» знаю, конечно!

– Какую чаще всего пил?

– Девять. Очень крепкая штука!