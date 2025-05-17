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  • 40-летний Вагнер Лав готов вернуться в ЦСКА: «С большим удовольствием»

40-летний Вагнер Лав готов вернуться в ЦСКА: «С большим удовольствием»

Вчера, 23:36
2

Нападающий «Аваи» Вагнер Лав не планирует заканчивать карьеру и готов вернуться в ЦСКА.

«Все будет зависеть от ЦСКА. Мой действующий контракт заканчивается 31 мая, потом я свободен для подписания новых контрактов. Если позовут, вернусь с большим удовольствием», – сказал 40-летний бразилец.

  • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе «армейцев».
  • С Вагнером ЦСКА взял Кубок УЕФА в 2005 году.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Аваи ЦСКА Вагнер Лав
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Комментарии (2)
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СильныйМозг
1747514524
Осталось братьев Березуцских позвать. :))) И Игнашевича до кучи. Евреи плюс бразил.
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