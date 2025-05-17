40-летний Вагнер Лав готов вернуться в ЦСКА: «С большим удовольствием»

Нападающий «Аваи» Вагнер Лав не планирует заканчивать карьеру и готов вернуться в ЦСКА.

«Все будет зависеть от ЦСКА. Мой действующий контракт заканчивается 31 мая, потом я свободен для подписания новых контрактов. Если позовут, вернусь с большим удовольствием», – сказал 40-летний бразилец.