Дзагоев объяснил, почему Вагнер Лав способен помочь ЦСКА

Селекционер ЦСКА Алан Дзагоев после гала-матча в честь 20-летия победы красно-синих в Кубке УЕФА, высказался о нападающем Вагнере Лаве. Бразилец забил три гола в этой встрече.

«Вагнер танго станцевал, я лезгинкой поддержал. Всe кайф, старики собрались поиграть в футбол.

Вага в такой форме, что мог бы до сих пор играть в ЦСКА. Он сухарь, в полном порядке.

Игнашевич? Всe-таки уже тяжело, а Вага 100% мог бы», – сказал Дзагоев.