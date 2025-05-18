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Дзагоев объяснил, почему Вагнер Лав способен помочь ЦСКА

Вчера, 23:34
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Селекционер ЦСКА Алан Дзагоев после гала-матча в честь 20-летия победы красно-синих в Кубке УЕФА, высказался о нападающем Вагнере Лаве. Бразилец забил три гола в этой встрече.

«Вагнер танго станцевал, я лезгинкой поддержал. Всe кайф, старики собрались поиграть в футбол.

Вага в такой форме, что мог бы до сих пор играть в ЦСКА. Он сухарь, в полном порядке.

Игнашевич? Всe-таки уже тяжело, а Вага 100% мог бы», – сказал Дзагоев.

  • 40-летний Вагнер Лав сейчас выступает за клуб «Аваи» в бразильской Серии B.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Аваи ЦСКА Вагнер Лав Дзагоев Алан
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Комментарии (1)
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СильныйМозг
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Надо Айболита вызвать, пусть Дзагоеву бромонтана выпишет.
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