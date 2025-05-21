Газзаев оценил идею вернуть Вагнера Лава в состав ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что 40-летний нападающий «Аваи» Вагнер Лав мог бы помочь московскому клубу в случае перехода.

«У Вагнера Лава сейчас нет ни грамма лишнего веса, и вы же видели, что он сохранил хорошую скорость, а в мастерстве только прибавил. Поэтому его возвращение вполне возможно. Особенно с учетом того, какой сегодня мы видим уровень мастерства у нападающих в нашем чемпионате.

А он играет так же хорошо, как и 20 лет назад, и, на мой взгляд, стал еще мастеровитее. Я бы поддержал идею о том, чтобы Вагнер Лав завершил свою карьеру в ЦСКА», – сказал Газзаев.