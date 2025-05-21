Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Газзаев оценил идею вернуть Вагнера Лава в состав ЦСКА

Сегодня, 11:31
4

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что 40-летний нападающий «Аваи» Вагнер Лав мог бы помочь московскому клубу в случае перехода.

«У Вагнера Лава сейчас нет ни грамма лишнего веса, и вы же видели, что он сохранил хорошую скорость, а в мастерстве только прибавил. Поэтому его возвращение вполне возможно. Особенно с учетом того, какой сегодня мы видим уровень мастерства у нападающих в нашем чемпионате.

А он играет так же хорошо, как и 20 лет назад, и, на мой взгляд, стал еще мастеровитее. Я бы поддержал идею о том, чтобы Вагнер Лав завершил свою карьеру в ЦСКА», – сказал Газзаев.

  • Вагнер Лав забил 3 гола в гала-матче между ЦСКА-2005 и сборной европейских клубов, приуроченном к 20-летию победы красно-синих в Кубке УЕФА.
  • Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с перерывами.

Еще по теме:
Символическая сборная 29-го тура РПЛ по версии Радимова 2
Григорян определил лучшую команду весны в РПЛ 3
Стало известно, кто наложил вето на возвращение Вагнера в ЦСКА в 2020 году 7
Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Аваи ЦСКА Вагнер Лав Газзаев Валерий
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1747816982
Заодно научил бы кривоногого Алеррандро забивать голы. Гайча уже можно в утиль списывать - абсолютно безнадежен.
Ответить
Интерес
1747817993
Да ладно уже сказки рассказывать! Всё это воспоминания и информационный повод.Возраст в карман не спрячешь.
Ответить
zacepinow
1747819490
Интересно, конечно, почитать. Для тех, кто ставит – найдите в любом поиске сервис прогнозов на спорт по фразе: «серебряный прогноз». Это старейший сервис, которому можно доверять. С 2013 года работают. Гарантии!
Ответить
Главные новости
Стал известен кандидат на замену Станковича в «Спартаке»
12:02
6
Газзаев оценил идею вернуть Вагнера Лава в состав ЦСКА
11:31
4
Аршавин – о варианте перехода Головина в «Зенит»: «Мне было бы интересно»
10:29
4
Черчесов прокомментировал неудачи «Спартака» весной
10:16
6
Названа сумма, которую «Ростов» хочет получить за Осипенко
10:02
4
Юран пожалел болельщиков «Спартака»
09:50
9
Фото«Арис» продлил контракт с Кокориным
09:18
1
Символическая сборная 29-го тура РПЛ по версии Радимова
09:14
2
Динамовец Скопинцев – о матче 30-го тура с «Краснодаром»: «Хочется отомстить им, будем забирать свое»
09:02
17
Аршавин ответил, грозит ли Семаку увольнение из «Зенита» по окончании сезона
08:51
9
Все новости
Все новости
Аршавин сказал, что его больше всего впечатлило в США
11:48
2
Фото«Локомотив» поздравил Галактионова
11:23
2
Защитником «Зенита» заинтересовались клубы одного из топ-чемпионатов
10:55
В РФС отреагировали на возможность возвращения Карпина к работе в клубе
10:40
Юран пожалел болельщиков «Спартака»
09:50
9
Корниленко объяснил скандальную речь Тикнизяна
09:25
3
Символическая сборная 29-го тура РПЛ по версии Радимова
09:14
2
Григорян определил лучшую команду весны в РПЛ
09:05
3
Динамовец Скопинцев – о матче 30-го тура с «Краснодаром»: «Хочется отомстить им, будем забирать свое»
09:02
17
Глебов: «Динамо» едет биться и выигрывать у «Краснодара»
08:58
6
Аршавин ответил, грозит ли Семаку увольнение из «Зенита» по окончании сезона
08:51
9
Осинькина призвали поправить внешний вид: «Тренер – лицо клуба»
08:40
5
Стало известно, кто наложил вето на возвращение Вагнера в ЦСКА в 2020 году
08:20
7
Аршавин: «Все мечты позади – мне уже к ящику готовиться надо»
01:00
3
Семшов обратился к Станковичу
00:36
9
Аршавин не ждет своего сына в «Зените»: «Он спартаковец до мозга костей»
00:12
11
Мостовой рассказал, как руководил сборной легенд в гала-матче с ЦСКА
Вчера, 23:47
4
64-летнего Кафанова уличили в многоженстве
Вчера, 23:23
9
Аршавин объяснил нелюбовь к «Зениту»
Вчера, 23:11
33
Семшов оценил эмоциональное заявление Тикнизяна
Вчера, 23:00
2
Глушаков ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Станковича
Вчера, 22:53
4
Два клуба РПЛ заинтересованы в назначении Лички
Вчера, 22:45
1
Аршавин описал себя двумя словами
Вчера, 22:37
8
Файзуллаев извинился перед болельщиками ЦСКА
Вчера, 22:30
6
«Динамо» пытается перехватить трансферную цель «Зенита» и «Спартака»
Вчера, 22:10
5
Аршавин ответил, где лучше дороги – в Москве или Нью-Йорке
Вчера, 21:59
7
Раскрыта госкомпания, пообещавшая «Химкам» финансовые гарантии
Вчера, 21:35
19
Аршавин дал смелый прогноз на исход бомбардирской гонки в РПЛ
Вчера, 21:21
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 