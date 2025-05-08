Вагнер Лав ответил на вопрос о футбольном долголетии

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав высказался о том, что он до сих пор не закончил карьеру, несмотря на возраст.

«Мы с Акинфеевым выпили эликсир молодости? Получается, только я и он его выпили, так как мы и сейчас играем.

Он и Мойзес недавно звонили мне после выигранного матча, когда отмечали победу. Я был очень счастлив, потому что с огромной любовью отношусь к Акинфееву.

Это человек, который является частью моей жизни как игрока, и я всегда радуюсь, когда удаeтся поговорить с ним.

Он мой большой друг, а для меня огромная честь, что я с ним играл на протяжении стольких лет», – заявил 40-летний бразилец.