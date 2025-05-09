Газзаев отреагировал на слова Вагнера Лава, назвавшего его самым жестким тренером в карьере

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил высказывание бывшего форварда армейцев Вагнера Лава.

Бразилец назвал Газзаева «самым жестким тренером в карьере».

«То, что он сказал – чистая правда. Я всегда требовал от игроков, чтобы они профессионально выполняли свои обязанности.

А как по-другому! По-другому каждый год не будешь выигрывать золотые медали. Каждый раз перед командой ставилась одна задача – первое место.

Со второго места по 16-е – это одно и то же. Требования исключительно, чтобы команда побеждала в национальном чемпионате, Кубке, Суперкубке и на международной арене», – заявил Газзаев.