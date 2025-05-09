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  • Газзаев отреагировал на слова Вагнера Лава, назвавшего его самым жестким тренером в карьере

Газзаев отреагировал на слова Вагнера Лава, назвавшего его самым жестким тренером в карьере

Сегодня, 00:34
5

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил высказывание бывшего форварда армейцев Вагнера Лава.

Бразилец назвал Газзаева «самым жестким тренером в карьере».

«То, что он сказал – чистая правда. Я всегда требовал от игроков, чтобы они профессионально выполняли свои обязанности.

А как по-другому! По-другому каждый год не будешь выигрывать золотые медали. Каждый раз перед командой ставилась одна задача – первое место.

Со второго места по 16-е – это одно и то же. Требования исключительно, чтобы команда побеждала в национальном чемпионате, Кубке, Суперкубке и на международной арене», – заявил Газзаев.

  • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе армейцев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Аваи ЦСКА Вагнер Лав Газзаев Валерий
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Комментарии (5)
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boris63
1746751828
Да Газзаев был жёстким тренером, с ним не забалуешь.
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рылы
1746762295
усы сбрей сперва, чтобы мы воспринимали твои слова всерьёз!
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Айболид
1746765767
"Бить будете , папаша ?"
Ответить
zigbert
1746772857
Хорошо что не обиделся на такое высказывание.
Ответить
Cleaner
1746784852
Самый жесткий тренер не сдержал слово и не сбрил усы...(
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