Стало известно, кто наложил вето на возвращение Вагнера в ЦСКА в 2020 году

Журналист Александр Муйжнек рассказал о срыве трансфера Вагнера Лава в ЦСКА в 2020 году. Вопрос был практически решен.

«На матче легенд как ни в чем ни бывало Вагнер обнимался с Евгением Гинером – человеком, заблокировавшем пять лет назад возвращение своего блудного бразильского сына. Сам Лав то ли этого не знает, то ли умалчивает – причиной он называет медосмотр, не устроивших врачей ЦСКА, и все еще допускает, что Гинер потерял влияние.

Было-то все наоборот, именно влияние Гинера и отменило сделку. Там вряд ли напрямую сыграло «не надо возвращать меня в прошлое» – может, сам Гинер когда-нибудь расскажет правду до конца», – написал Муйжнек.