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  • Стало известно, кто наложил вето на возвращение Вагнера в ЦСКА в 2020 году

Стало известно, кто наложил вето на возвращение Вагнера в ЦСКА в 2020 году

Сегодня, 08:20
7

Журналист Александр Муйжнек рассказал о срыве трансфера Вагнера Лава в ЦСКА в 2020 году. Вопрос был практически решен.

«На матче легенд как ни в чем ни бывало Вагнер обнимался с Евгением Гинером – человеком, заблокировавшем пять лет назад возвращение своего блудного бразильского сына. Сам Лав то ли этого не знает, то ли умалчивает – причиной он называет медосмотр, не устроивших врачей ЦСКА, и все еще допускает, что Гинер потерял влияние.

Было-то все наоборот, именно влияние Гинера и отменило сделку. Там вряд ли напрямую сыграло «не надо возвращать меня в прошлое» – может, сам Гинер когда-нибудь расскажет правду до конца», – написал Муйжнек.

  • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с перерывами.
  • С командой он брал Кубок УЕФА.
  • Сейчас бразилец выступает за клуб «Аваи» из бразильской Серии B. Его контракт с ним истекает 31 мая 2025 года.

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Источник: телеграм-канал Александра Муйжнека
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Аваи ЦСКА Вагнер Лав Гинер Евгений
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Комментарии (7)
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Volnodum
1747805325
При всём уважении к Вагнеру третий раз в одну реку уже будет перебор. Наверное так будет и грустно и правильно! Всему своё время
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Таврида
1747806783
"Его контракт с ним истекает 31 мая 2024 года." Истек уже, наверное?)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1747806930
Раньше играл хорошо.Но если он даже в полной стране играет в захудалом клубе,то скорее всего кондиции уже не те,что от него ждут.
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TOMSON
1747807162
Так Вагнер сколько в ЦСКА играл столько и на чемоданах сидел. Все уезжать ему куда то нужно было. Не о какой любви и преданности к клубу речи и не шло. Чисто бизнес. А в 20 году от него только имя и осталось. Вероятность, что он приедет и будет только деньги получать была очень высока. Потому ничего личного…
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fakeid
1747811588
у лошадей же это, как его.. старше 25 лет игроков не брать. типа того.
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