Стало известно, кто наложил вето на возвращение Вагнера в ЦСКА в 2020 году

Журналист Александр Муйжнек рассказал о срыве трансфера Вагнера Лава в ЦСКА в 2020 году. Вопрос был практически решен.
«На матче легенд как ни в чем ни бывало Вагнер обнимался с Евгением Гинером – человеком, заблокировавшем пять лет назад возвращение своего блудного бразильского сына. Сам Лав то ли этого не знает, то ли умалчивает – причиной он называет медосмотр, не устроивших врачей ЦСКА, и все еще допускает, что Гинер потерял влияние.
Было-то все наоборот, именно влияние Гинера и отменило сделку. Там вряд ли напрямую сыграло «не надо возвращать меня в прошлое» – может, сам Гинер когда-нибудь расскажет правду до конца», – написал Муйжнек.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с перерывами.
- С командой он брал Кубок УЕФА.
- Сейчас бразилец выступает за клуб «Аваи» из бразильской Серии B. Его контракт с ним истекает 31 мая 2025 года.
Источник: телеграм-канал Александра Муйжнека