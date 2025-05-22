Вагнер Лав высказался о назначении Анчелотти в сборную Бразилии

Экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав оценил приглашение Карло Анчелотти в национальную команду.
«Замечательное назначение на эту должность! Он очень опытный специалист в футболе, он работал со многими бразильцами.
Я знаю, что остался очень короткий период для подготовки к чемпионату мира, но я уверен, что он сумеет сделать замечательную работу», – сказал Вагнер Лав.
- Анчелотти будет впервые работать на уровне сборных.
- Итальянец станет первым иностранным тренером в истории бразильской национальной команды.
- Стороны заключили контракт до завершения ЧМ-2026.
- Дебют Карло придется на матч Бразилии и Эквадора 6 июня.
Источник: Metaratings