Вагнер Лав высказался о назначении Анчелотти в сборную Бразилии

Экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав оценил приглашение Карло Анчелотти в национальную команду.

«Замечательное назначение на эту должность! Он очень опытный специалист в футболе, он работал со многими бразильцами.

Я знаю, что остался очень короткий период для подготовки к чемпионату мира, но я уверен, что он сумеет сделать замечательную работу», – сказал Вагнер Лав.