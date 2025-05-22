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  • Вагнер Лав высказался о назначении Анчелотти в сборную Бразилии

Вагнер Лав высказался о назначении Анчелотти в сборную Бразилии

22 мая 2025, 09:18
1

Экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав оценил приглашение Карло Анчелотти в национальную команду.

«Замечательное назначение на эту должность! Он очень опытный специалист в футболе, он работал со многими бразильцами.

Я знаю, что остался очень короткий период для подготовки к чемпионату мира, но я уверен, что он сумеет сделать замечательную работу», – сказал Вагнер Лав.

  • Анчелотти будет впервые работать на уровне сборных.
  • Итальянец станет первым иностранным тренером в истории бразильской национальной команды.
  • Стороны заключили контракт до завершения ЧМ-2026.
  • Дебют Карло придется на матч Бразилии и Эквадора 6 июня.

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Источник: Metaratings
Бразилия. Серия А Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Реал Аваи Бразилия Вагнер Лав Анчелотти Карло
Комментарии (1)
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SLADE2019
1747900924
Боюсь сегодняшним бразильцам и господь бог не поможет.
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