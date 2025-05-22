Мостовой ответил, нужен ли ЦСКА 40-летний Вагнер Лав

Александр Мостовой порассуждал о перспективах Вагнера Лава в случае возвращения в ЦСКА.

40-летний бразильский форвард принял участие в гала-матче, приуроченном к 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА, и оформил хет-трик.

– Смог бы Вагнер Лав не затеряться в нынешнем ЦСКА?

– Я думаю, что в каких-то моментах выйти во втором тайме он смог бы. Потому что сегодня помимо голов он еще бежал и прессинговал.

Было много примеров футболистов, которые играли в его возрасте. Те же Лионель Месси и Криштиану Роналду играют и будут играть.