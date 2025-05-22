Мостовой ответил, нужен ли ЦСКА 40-летний Вагнер Лав

Александр Мостовой порассуждал о перспективах Вагнера Лава в случае возвращения в ЦСКА.
40-летний бразильский форвард принял участие в гала-матче, приуроченном к 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА, и оформил хет-трик.
– Смог бы Вагнер Лав не затеряться в нынешнем ЦСКА?
– Я думаю, что в каких-то моментах выйти во втором тайме он смог бы. Потому что сегодня помимо голов он еще бежал и прессинговал.
Было много примеров футболистов, которые играли в его возрасте. Те же Лионель Месси и Криштиану Роналду играют и будут играть.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе армейцев.
Источник: Metaratings