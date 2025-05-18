ЦСКА разгромил сборную легенд в гала-матче, Вагнер Лав сделал хет-трик

Команда ЦСКА образца 2005 года выиграла у сборной европейских клубов в гала-матче, приуроченном к 20-летию победы москвичей в Кубке УЕФА. Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена».

Три гола у ЦСКА-2005 забил действующий нападающий «Аваи» Вагнер Лав. Еще по мячу забили Алан Дзагоев и Милош Красич. У сборной европейских клубов отличился Дидье Дрогба.

ЦСКА-2005 – Сборная европейских клубов – 5:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Дзагоев, 6; 2:0 – Вагнер Лав, 34; 2:1 – Дрогба, 37; 3:1 – Вагнер Лав, 44; 4:1 – Красич, 46; 5:1 – Вагнер Лав, 56.

ЦСКА-2005 (стартовый состав): Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, В. Березуцкий, Одиа, Жирков, Дуду, Лайзанс, Дзагоев, Карвальо, Вагнер Лав.

Вышли на замену: Габулов, Красич, Набабкин, Тошич, Корнаухов, Феррейра, Салугин, Самодин, Кириченко, В. Денисов.

Главный тренер: Валерий Газзаев.

Сборная европейских клубов: Кудичини, Фиделис, Нжитап, Йепес, Смертин, П. Каннаваро, Макелеле, Манише, Фернандеш, Нани, Дрогба.

Вышли на замену: Фрей, Миркович, Чирич, Мигель Гарсия, Начо Ново. Запасные: Андерсон Полга, Мварувари.

Главный тренер: Александр Мостовой.

Предупреждение: Игнашевич, 68.