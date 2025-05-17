Вагнер Лав в 2015 году отказал клубу РПЛ: «Предлагали в 2-3 раза больше, но я остался верен ЦСКА»

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал о несостоявшемся возвращении в Россию десять лет назад.
– «Зенит» и «Спартак» на тебя выходили?
– Не припоминаю. Да и едва ли я бы согласился.
– Это принципиальная позиция?
– Я ведь мог перейти в «Локомотив».
– Почему отказал?
– В 2015-м у меня были два конкретных предложения – из «Локо» и «Коринтианса». Я вспомнил всю свою историю в ЦСКА, чем обязан клубу, и выбрал Бразилию.
– «Локомотив» предлагал гораздо больше, чем бразильцы?
– В два-три раза. Но дело было не в деньгах. И я не пожалел о выборе: стал чемпионом с «Коринтиансом» и остался верен в России ЦСКА.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе армейцев.
Источник: Sport24