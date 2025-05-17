Вагнер Лав в 2015 году отказал клубу РПЛ: «Предлагали в 2-3 раза больше, но я остался верен ЦСКА»

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал о несостоявшемся возвращении в Россию десять лет назад.

– «Зенит» и «Спартак» на тебя выходили?

– Не припоминаю. Да и едва ли я бы согласился.

– Это принципиальная позиция?

– Я ведь мог перейти в «Локомотив».

– Почему отказал?

– В 2015-м у меня были два конкретных предложения – из «Локо» и «Коринтианса». Я вспомнил всю свою историю в ЦСКА, чем обязан клубу, и выбрал Бразилию.

– «Локомотив» предлагал гораздо больше, чем бразильцы?

– В два-три раза. Но дело было не в деньгах. И я не пожалел о выборе: стал чемпионом с «Коринтиансом» и остался верен в России ЦСКА.