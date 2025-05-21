Вагнер Лав сравнил себя с Промесом

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав ответил на вопрос о том, кто лучше как легионер РПЛ, – он или бывший вингер «Спартака» Квинси Промес.
«Кто круче как легионер РПЛ – я или Промес? Скажите, а сколько у него титулов в России? Три? Этим все сказано. У меня их больше десяти. Соответственно, чья история красивее – моя или Промеса? Думаю, я ответил на ваш вопрос», – сказал Вагнер Лав.
- В мае 2023 года Промес побил рекорд по голам в чемпионатах России среди легионеров, который принадлежал Вагнеру Лаву.
- На счету нидерландца 192 игры в РПЛ, 94 гола и 46 результативных передач. На счету бразильца в РПЛ 169 встреч, в которых он забил 85 мячей и сделал 38 ассистов.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с перерывами.
- Промес играл за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
Источник: «РБ Спорт»