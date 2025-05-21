Вагнер Лав сравнил себя с Промесом

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав ответил на вопрос о том, кто лучше как легионер РПЛ, – он или бывший вингер «Спартака» Квинси Промес.

«Кто круче как легионер РПЛ – я или Промес? Скажите, а сколько у него титулов в России? Три? Этим все сказано. У меня их больше десяти. Соответственно, чья история красивее – моя или Промеса? Думаю, я ответил на ваш вопрос», – сказал Вагнер Лав.