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Вагнер Лав сравнил себя с Промесом

Сегодня, 12:52
8

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав ответил на вопрос о том, кто лучше как легионер РПЛ, – он или бывший вингер «Спартака» Квинси Промес.

«Кто круче как легионер РПЛ – я или Промес? Скажите, а сколько у него титулов в России? Три? Этим все сказано. У меня их больше десяти. Соответственно, чья история красивее – моя или Промеса? Думаю, я ответил на ваш вопрос», – сказал Вагнер Лав.

  • В мае 2023 года Промес побил рекорд по голам в чемпионатах России среди легионеров, который принадлежал Вагнеру Лаву.
  • На счету нидерландца 192 игры в РПЛ, 94 гола и 46 результативных передач. На счету бразильца в РПЛ 169 встреч, в которых он забил 85 мячей и сделал 38 ассистов.
  • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с перерывами.
  • Промес играл за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Юнайтед ФК Аваи Вагнер Лав Промес Квинси
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Комментарии (8)
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fakeid
1747821276
прям рылом в бачок макнул! как я райку, номэдку, спартача80! позор!
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АЛЕКС 58
1747821458
Не нужно сравнивать Вагнер Лава с наркобарыгой-уголовником
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Красногвардейчик
1747823291
Промес икона только для Спартака, а Ваня лучший легионер за всю историю РПЛ, тут даже вопросов нет
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...уефан
1747826685
..."Кто на свете всех милее, Всех румяней и чернее?"(с)/адаптация/...
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Цугундeр
1747826849
Оба небожители РПЛ.. Только одного Бес попутал, а другого Бог поцеловал.
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