Бабаев заявил, что Вагнер Лав еще поможет ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что 40-летний нападающий Вагнер Лав хочет еще продлить свою карьеру.

«Вагнер говорил, что думает продлить карьеру. Но именно в контексте ЦСКА этой темы не касались. Всему своe время. Очень надеюсь и даже уверен, что Вагнер поможет нам, но в другом качестве», – сказал Бабаев.