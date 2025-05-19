Бабаев заявил, что Вагнер Лав еще поможет ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что 40-летний нападающий Вагнер Лав хочет еще продлить свою карьеру.
«Вагнер говорил, что думает продлить карьеру. Но именно в контексте ЦСКА этой темы не касались. Всему своe время. Очень надеюсь и даже уверен, что Вагнер поможет нам, но в другом качестве», – сказал Бабаев.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с перерывами.
- Сейчас бразилец выступает за клуб «Аваи» из бразильской Серии B. Его контракт с ним истекает 31 мая 2024 года.
Источник: «Чемпионат»