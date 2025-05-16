Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Вагнер Лав отказался бесплатно работать в ЦСКА

Сегодня, 22:10
1

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав порассуждал о возможном сотрудничестве с бывшим клубом.

Роман Бабаев говорил, что с Вагнером советовались по поводу работы в клубе, возможно, скаутом или селекционером. Было ли это общение? Готов ли работать бесплатно в ЦСКА?

– Бесплатно, сомневаюсь. Предпочту скорее продолжать играть в футбол и зарабатывать на этом деньги, чем работать бесплатно.

Но если ЦСКА потребуется какая-то информация от меня, с моей стороны, я помогу, всегда готов помочь.

  • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе армейцев.

Еще по теме:
Газзаев отреагировал на слова Вагнера Лава, назвавшего его самым жестким тренером в карьере 4
Вагнер Лав ответил на вопрос о футбольном долголетии
Вагнер Лав назвал самого жесткого тренера в карьере
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Аваи ЦСКА Вагнер Лав
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
biber.ru
1747423523
Как он отказался если ему не предлагали?
Ответить
Главные новости
СпецпроектКак хорошо вы следили за этим сезоном РПЛ?
1
Экс-президент «Спартака» призвал уволить Кахигао: «Ставка на иностранцев ошибочна»
23:47
Футболисты «Ростова» получили многомиллионные призовые за победу над «Спартаком»
23:23
1
Игрок «Барселоны» оскорблял «Реал» во время чемпионского парада
22:59
3
Генич дал совет «Спартаку» насчет Станковича
22:50
5
Геркус нашел новую работу в РПЛ
22:41
1
Венгер объяснил, почему Аршавин не стал футболистом мирового уровня
22:31
2
Реакция Глушакова на вылет «Спартака» из Кубка
22:22
2
Вагнер Лав отказался бесплатно работать в ЦСКА
22:10
1
Ловчев ответил, должен ли «Спартак» уволить Станковича
21:47
4
Все новости
Все новости
Петржела пожаловался на проблемы из-за российских СМИ
23:11
Вагнер Лав отказался бесплатно работать в ЦСКА
22:10
1
Ловчев ответил, должен ли «Спартак» уволить Станковича
21:47
4
Газзаев раскрыл содержание своей речи в перерыве победного финала Кубка УЕФА
21:35
В РФС прояснили ситуацию с клубами, не получившими лицензию на следующий сезон
21:21
Мостовой отреагировал на предложение Губерниева возглавить «Спартак»
21:09
4
Тимощуку грозит до 12 лет тюрьмы на Украине
20:49
9
Экс-динамовец Лесовой сравнил цены в России и Израиле
20:39
1
В «Крыльях Советов» высмеяли новость о нечестной игре с «Пари НН»
20:16
ЭСК РФС разобрала два неназначенных пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
19:30
2
Радимов: «Сезон «Спартака» просран, но Станковича надо оставить»
19:13
104
ЭСК РФС вынес вердикт по двум моментам в дерби «Динамо» – «Спартак»
18:52
3
«Спартак» заплатит крупный штраф по итогам дерби с «Динамо»
18:00
5
В «Пари НН» отреагировали на слухи о нечестной игре с «Крыльями Советов»
17:41
Станковичу грозит 4-матчевая дисквалификация: подробности
17:28
75
В «Спартаке» рассказали о травме Литвинова
17:10
14
Инвестор «Химок» Садыгов сделал заявление о будущем клуба
16:59
КДК РФС вынес вердикт по поведению Станковича в дерби «Динамо» – «Спартак»
16:29
40
Стала известна позиция РФС по переговорам Карпина с «Динамо»
16:00
4
ФотоЦСКА представил новую форму
15:40
5
Станковича назвали «истеричкой»: «Он скоро с кулаками на людей будет бросаться»
15:30
9
Троих игроков «Крыльев Советов» хотят проверить на детекторе лжи после 2:5 от «Пари НН»
15:17
9
Погребняк назвал желаемого тренера для «Спартака»
14:58
4
Раскрыт размер долгов «Химок»
14:46
4
Юран сказал, что будет со «Спартаком» после отставки Станковича
14:24
24
Экс-динамовец Лесовой сравнил цены в Москве и Лимассоле
14:14
3
В «Спартаке» определились с будущим Дуарте
14:02
14
У второй и молодежной команд «Спартака» сменится куратор
13:39
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 