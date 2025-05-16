Вагнер Лав отказался бесплатно работать в ЦСКА

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав порассуждал о возможном сотрудничестве с бывшим клубом.

– Роман Бабаев говорил, что с Вагнером советовались по поводу работы в клубе, возможно, скаутом или селекционером. Было ли это общение? Готов ли работать бесплатно в ЦСКА?

– Бесплатно, сомневаюсь. Предпочту скорее продолжать играть в футбол и зарабатывать на этом деньги, чем работать бесплатно.

Но если ЦСКА потребуется какая-то информация от меня, с моей стороны, я помогу, всегда готов помочь.