Вагнер Лав раскрыл, какие премиальные выбивал у Гинера после побед ЦСКА

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал о бонусах в московском клубе.
– Есть видео после недавней победы над «Спартаком». Как думаешь, что здесь Мойзес кричит Бабаеву?
– «Сколько?»
– Именно! Ты такое спрашивал?
– И много раз, ха-ха. В основном – у Гинера: он тогда часто заходил в раздевалку.
Обычное дело: мы побеждаем в важном матче, я вижу Гинера и спрашиваю: «Ну что, папа, сколько ты нам заплатишь?»
– И это работало?
– Зачастую – да!
– Какие премиальные тебе удавалось выбить?
– Обычно – около 30-40 тысяч долларов на каждого.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе армейцев.
Источник: Sport24