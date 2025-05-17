Вагнер Лав раскрыл, какие премиальные выбивал у Гинера после побед ЦСКА

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал о бонусах в московском клубе.

– Есть видео после недавней победы над «Спартаком». Как думаешь, что здесь Мойзес кричит Бабаеву?

– «Сколько?»

– Именно! Ты такое спрашивал?

– И много раз, ха-ха. В основном – у Гинера: он тогда часто заходил в раздевалку.

Обычное дело: мы побеждаем в важном матче, я вижу Гинера и спрашиваю: «Ну что, папа, сколько ты нам заплатишь?»

– И это работало?

– Зачастую – да!

– Какие премиальные тебе удавалось выбить?

– Обычно – около 30-40 тысяч долларов на каждого.