Вагнер Лав охарактеризовал Путина

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав ответил на вопрос о президенте России.

– Кто из российских футболистов похож на Владимира Путина?

– Он отличный президент, но не совсем хороший игрок, ха-ха.

Руководить страной, быть лидером нации – очень сложное дело. Поэтому невозможно сравнивать, что делает президент и что делают футболисты.

Даже Газзаев не похож на Путина.