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Вагнер Лав охарактеризовал Путина

Сегодня, 20:31
3

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав ответил на вопрос о президенте России.

– Кто из российских футболистов похож на Владимира Путина?

Он отличный президент, но не совсем хороший игрок, ха-ха.

Руководить страной, быть лидером нации – очень сложное дело. Поэтому невозможно сравнивать, что делает президент и что делают футболисты.

Даже Газзаев не похож на Путина.

  • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе армейцев.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Аваи ЦСКА Вагнер Лав Путин Владимир
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Комментарии (4)
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кайрос
1747764530
Руководить страной, быть лидером нации – очень сложное дело==== Это да. Не каждый президент может вести страну к миру и процветанию.К цели --все для народа, чтобы все люди жили в не бедности, получая от государства качественные медицину, образование и прочие блага недорого, а где то и бесплатно. А где то президент из за своих хотелок тащит свою страну в военный конфликт.В котором умирают миллионы..
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Константин-Шапкин-google
1747768278
Всё наоборот. Только заигрался дальше некуда.
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