Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав ответил на вопрос о президенте России.
– Кто из российских футболистов похож на Владимира Путина?
– Он отличный президент, но не совсем хороший игрок, ха-ха.
Руководить страной, быть лидером нации – очень сложное дело. Поэтому невозможно сравнивать, что делает президент и что делают футболисты.
Даже Газзаев не похож на Путина.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе армейцев.
Источник: Sport24