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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Аваи - Ботафого
Аваи - Ботафого: обзор матча 07 октября 2022
Аваи
07.10.2022, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 30 тур
1 : 2
Завершен
Ботафого
11'
Биссоли (П)
49'
В. Куэста
57'
Тикиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аваи - Ботафого
90'
+4
Замена
Данило
️️️️
Ч. Че
89'
Замена
Ф. Сампайо
️️️️
Жеффиньо
86'
Желтая карточка
Жеффиньо
82'
Замена
М. Наскименто
️️️️
Тикиньо
Замена
Л. Вентура
️️️️
Б. Силва
80'
Замена
J. Cleber
️️️️
R. Vaz
79'
77'
Желтая карточка
Маршал
74'
Желтая карточка
Рафаэл
Замена
R.
️️️️
B.
68'
Замена
R.
️️️️
Мурикуй
65'
Замена
J. Pyerre
️️️️
S.
65'
57'
ГОЛ! 1:2!
Тикиньо
49'
ГОЛ! 1:1!
В. Куэста
Пас отдал
Маршал
Желтая карточка
В. Потткер
46'
46'
Замена
Данило
️️️️
Ж. Сантос
46'
Замена
Х. Монтес
️️️️
Габриэл
Желтая карточка
Б. Силва
31'
28'
Желтая карточка
В. Куэста
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Биссоли
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аваи
33
Бруно Кортес
ЛЗ
22
Кевин
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
11
Мурикуй
ЛП
14
Раниэле
ОП
8
Бруно Силва
ЦП
49
Sarará
ЦП
1
Владимир
ЦФ
90
Вилльям Потткер
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
4
Rafael Vaz
ЦФ
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Рафаэл
ПЗ
18
Габриэл
ЦП
33
Карлос Эдуардо
ЦП
47
Жеффиньо
ЦП
34
Адриэлсон
ЦФ
31
Виктор Куэста
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Аваи
83
Glédson
ВР
72
Thales
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
25
Лукас Вентура
ЦП
92
Rodrigo
ЦФ
19
Renato
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
9
Rômulo
ЦФ
18
Nathan Palafoz
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
36
Douglas Silva
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
15
Данило
ОП
8
Хакоб Монтес
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
20
Лукас Перри
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
3-1-3-4
33
Кортес
5
22
Кевин
14
Раниэле
11
Мурикуй
49
8
Силва
1
Владимир
4
7
Биссоли
90
Потткер
2-3-5
25
Фернандес
2
Рафаэл
21
Маршал
18
Габриэл
33
Карлос Эдуардо
47
Жеффиньо
34
Адриэлсон
9
Тикиньо
7
Сантос
3
Че Че
31
Куэста
8
Силва
25
Вентура
25
Вентура
8
Силва
5
92
92
5
49
21
21
49
4
15
15
4
11
Мурикуй
9
9
11
Мурикуй
47
Жеффиньо
14
Сампайо
14
Сампайо
47
Жеффиньо
7
Сантос
15
Данило
15
Данило
7
Сантос
18
Габриэл
8
Монтес
8
Монтес
18
Габриэл
9
Тикиньо
30
Наскименто
30
Наскименто
9
Тикиньо
Остались в запасе
Аваи
Ботафого
83
Glédson
ВР
72
Thales
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
19
Renato
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
18
Nathan Palafoz
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
22
Douglas Borges
ВР
36
Douglas Silva
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
12
Лукас Пиазон
АП
27
Виктор Са
ЛВ
7
Густаво Сауэр
ПВ
20
Лукас Перри
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
83
Glédson
ВР
72
Thales
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
19
Renato
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
18
Nathan Palafoz
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
Остались в запасе
22
Douglas Borges
ВР
36
Douglas Silva
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
12
Лукас Пиазон
АП
27
Виктор Са
ЛВ
7
Густаво Сауэр
ПВ
20
Лукас Перри
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Аваи - Ботафого
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Абердал Рамос да Силва
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