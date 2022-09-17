Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Аваи - Атлетико Минейро
Аваи - Атлетико Минейро: обзор матча 17 сентября 2022
Аваи
17.09.2022, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 27 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Минейро
54'
Биссоли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аваи - Атлетико Минейро
Замена
J. Cleber
️️️️
Раниэле
90'
+8
Замена
E. Biasi
️️️️
Натанаэль
89'
Замена
Х. Паоло Герреро
️️️️
Биссоли
89'
Желтая карточка
G.
86'
79'
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
Гуга
Желтая карточка
Раниэле
78'
70'
Замена
А. Кардек
️️️️
Э. Варгас
Замена
P. Dyego
️️️️
J. Pyerre
68'
60'
Замена
Адемир
️️️️
И. Фернандес
60'
Замена
Калебе
️️️️
Жаир
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Биссоли
54'
53'
Желтая карточка
Н. Силва
Желтая карточка
Б. Кортес
46'
46'
Замена
Х. Алонсо
️️️️
Жемерсон
43'
Желтая карточка
Рубенс
15'
Желтая карточка
Жемерсон
Желтая карточка
Б. Силва
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аваи
83
Glédson
ВР
33
Бруно Кортес
ЛЗ
22
Кевин
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
8
Бруно Силва
ЦП
4
Rafael Vaz
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
90
Вилльям Потткер
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
29
Аллан
ЦП
8
Жаир
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Аваи
96
Igor Bohn
ВР
11
Мурикуй
ЛП
49
Sarará
ЦП
87
Vitinho
ЦП
21
Eduardo Biasi
ЦП
92
Rodrigo
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
19
Renato
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
7
Pablo Dyego
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
23
Рафаэл
ВР
51
Иаго
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
7
Адемир
ПВ
14
Алан Кардек
ЦФ
9
Felipe Felicio
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
16
Додо
ЦФ
4-1-1-4
83
33
Кортес
25
Натанаэль
5
22
Кевин
14
Раниэле
8
Силва
4
21
90
Потткер
7
Биссоли
4-3-3
22
Эверсон
23
Гуга
6
Силва
21
Жемерсон
8
Рубенс
29
Аллан
8
Жаир
6
Фернандес
20
Кено
8
Саша
11
Варгас
25
Натанаэль
21
21
25
Натанаэль
7
Биссоли
34
Герреро
34
Герреро
7
Биссоли
14
Раниэле
15
15
14
Раниэле
21
7
7
21
23
Гуга
25
Мариано
25
Мариано
23
Гуга
21
Жемерсон
6
Алонсо
6
Алонсо
21
Жемерсон
8
Жаир
30
Калебе
30
Калебе
8
Жаир
6
Фернандес
7
Адемир
7
Адемир
6
Фернандес
11
Варгас
14
Кардек
14
Кардек
11
Варгас
Остались в запасе
Аваи
Атлетико Минейро
96
Igor Bohn
ВР
11
Мурикуй
ЛП
49
Sarará
ЦП
87
Vitinho
ЦП
92
Rodrigo
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
19
Renato
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
31
Матеус Мендес
ВР
23
Рафаэл
ВР
51
Иаго
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
9
Felipe Felicio
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
16
Додо
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Остались в запасе
96
Igor Bohn
ВР
11
Мурикуй
ЛП
49
Sarará
ЦП
87
Vitinho
ЦП
92
Rodrigo
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
19
Renato
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
23
Рафаэл
ВР
51
Иаго
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
9
Felipe Felicio
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
16
Додо
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Статистика матча Аваи - Атлетико Минейро
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Абердал Рамос да Силва
Новости команд
Все
Аваи
Атлетико Минейро
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A Бразилии: шансы «Фламенго» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 32-го тура
26 октября
Раскрыт новый клуб 40-летнего Вагнера Лава
2025.06.01 11:45
1
Вагнер Лав отреагировал на рекорд Овечкина в НХЛ
2025.05.29 20:16
Вагнер Лав назвал футбольную столицу России
2025.05.29 15:30
Вагнер Лав сказал, сколько сможет забить за сезон в РПЛ в 40 лет
2025.05.28 18:38
4
Вагнер Лав назвал топ-5 бразильцев, с которыми играл
2025.05.23 23:31
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A Бразилии: шансы «Фламенго» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 32-го тура
26 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+