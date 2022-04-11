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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Аваи - Америка Минейро
Аваи - Америка Минейро: обзор матча 11 апреля 2022
Аваи
11.04.2022, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 1 тур
1 : 0
Завершен
Америка Минейро
53'
Раниэле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аваи - Америка Минейро
Желтая карточка
Биссоли
83'
Замена
Биссоли
️️️️
Мурикуй
81'
80'
Замена
C. Alberto
️️️️
Эвералдо
Замена
J. Cleber
️️️️
Раниэле
74'
72'
Замена
Ф. Азеведо
️️️️
P. Boia
Замена
E. Biasi
️️️️
V. Leite
66'
ГОЛ! 1:0!
Раниэле
53'
46'
Замена
Z. Ricardo
️️️️
Л. Кал
46'
Замена
J. Paulo
️️️️
П. Габриэл
44'
Красная карточка
М. Лопес
29'
Желтая карточка
Я. Майдана
28'
Желтая карточка
П. Габриэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аваи
22
Кевин
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
14
Раниэле
ЦЗ
17
Vinícius Leite
ЦП
53
Морато
ЦФ
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
11
Мурикуй
ЦФ
16
Jonathan Copete
ЦФ
8
Бруно Силва
ЦФ
Америка Минейро
98
Paulinho Boia
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
16
Але
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
6
Марлон Лопес
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
2
Яго Майдана
ЦФ
2
Patric
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Аваи
83
Glédson
ВР
6
Диего Матос
ЦЗ
43
Felipe Camargo
ЦЗ
21
Eduardo Biasi
ЦП
7
Биссоли
ЦФ
30
Vinicius Jau
ЦФ
17
Пауло Байя
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
1
Владимир
ЦФ
11
Gustavo Santos
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
Америка Минейро
12
Airton
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
11
Фелипе Азеведо
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
4-1-5
22
Кевин
33
Кортес
14
Раниэле
5
17
1
Фридрих
8
Силва
16
11
Мурикуй
53
Морато
5
6
Лопес
42
2
2
Майдана
13
Конти
17
21
21
17
11
Мурикуй
7
Биссоли
7
Биссоли
11
Мурикуй
14
Раниэле
15
15
14
Раниэле
7
Педро Габриэл
6
6
7
Педро Габриэл
98
11
Азеведо
11
Азеведо
98
21
Кал
5
5
21
Кал
37
Эвералдо
99
99
37
Эвералдо
Остались в запасе
Аваи
Америка Минейро
83
Glédson
ВР
6
Диего Матос
ЦЗ
43
Felipe Camargo
ЦЗ
30
Vinicius Jau
ЦФ
17
Пауло Байя
ЦФ
1
Владимир
ЦФ
11
Gustavo Santos
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
12
Airton
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
83
Glédson
ВР
6
Диего Матос
ЦЗ
43
Felipe Camargo
ЦЗ
30
Vinicius Jau
ЦФ
17
Пауло Байя
ЦФ
1
Владимир
ЦФ
11
Gustavo Santos
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
Остались в запасе
12
Airton
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Аваи - Америка Минейро
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Абердал Рамос да Силва
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