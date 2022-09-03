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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Аваи
Жувентуде - Аваи: обзор матча 03 сентября 2022
Жувентуде
03.09.2022, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 25 тур
1 : 1
Завершен
Аваи
70'
Чико (П)
59'
Биссоли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жувентуде - Аваи
Желтая карточка
Б. Назарио
90'
+5
90'
+2
Замена
M.
️️️️
В. Потткер
Замена
Жадсон
️️️️
E.
87'
Замена
Б. Назарио
️️️️
G. Parede
82'
Замена
Талиссон
️️️️
В. Мендес
81'
81'
Замена
J. Pyerre
️️️️
Биссоли
80'
Замена
Х. Паоло Герреро
️️️️
M. Galdezani
80'
Замена
Мурикуй
️️️️
R.
Желтая карточка
G. Parede
79'
75'
Желтая карточка
Биссоли
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Чико
70'
69'
Желтая карточка
Б. Силва
69'
Желтая карточка
В. Потткер
Желтая карточка
P.
67'
59'
ГОЛ! 0:1!
Биссоли
Пас отдал
Б. Силва
Желтая карточка
Ф. Пирес
54'
51'
Желтая карточка
Раниэле
Желтая карточка
В. Мендес
44'
37'
Желтая карточка
Кевин
Желтая карточка
E.
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
1
Pegorari
ВР
3
Renato Chaves
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
34
Витор Мендес
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
11
Оскар Руис
ЛП
14
Фелипе Пирес
ЦП
10
Чико
АП
17
Elton
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Аваи
33
Бруно Кортес
ЛЗ
5
Bressan
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
22
Кевин
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
8
Бруно Силва
ЦП
49
Sarará
ЦП
90
Вилльям Потткер
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
1
Владимир
ЦФ
Жувентуде
31
Сезар Рейс
ВР
20
Мораес
ЛЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
2
Талиссон
ЦЗ
2
Родриго Алвес
ЦП
30
Rafinha
ЦП
26
Para
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
16
Жадсон
ЦП
11
Ruan
ЦФ
65
Weliton
ЦФ
Аваи
83
Glédson
ВР
72
Thales
ЦЗ
11
Мурикуй
ЛП
21
Eduardo Biasi
ЦП
18
Nathan Palafoz
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
19
Renato
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
4-2-1-3
1
3
13
Форстер
34
Мендес
96
Энрике
11
Руис
14
Пирес
10
Чико
9
Питта
77
17
4-1-2-4
5
25
Натанаэль
22
Кевин
33
Кортес
14
Раниэле
8
Силва
49
1
Владимир
20
7
Биссоли
90
Потткер
34
Мендес
2
Талиссон
2
Талиссон
34
Мендес
77
10
Назарио
10
Назарио
77
17
16
Жадсон
16
Жадсон
17
11
Мурикуй
11
Мурикуй
20
34
Герреро
34
Герреро
20
7
Биссоли
21
21
7
Биссоли
90
Потткер
7
7
90
Потткер
92
92
Остались в запасе
Жувентуде
Аваи
31
Сезар Рейс
ВР
20
Мораес
ЛЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
2
Родриго Алвес
ЦП
30
Rafinha
ЦП
26
Para
ЦП
11
Ruan
ЦФ
65
Weliton
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
83
Glédson
ВР
72
Thales
ЦЗ
21
Eduardo Biasi
ЦП
18
Nathan Palafoz
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
19
Renato
ЦФ
Остались в запасе
31
Сезар Рейс
ВР
20
Мораес
ЛЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
2
Родриго Алвес
ЦП
30
Rafinha
ЦП
26
Para
ЦП
11
Ruan
ЦФ
65
Weliton
ЦФ
Остались в запасе
83
Glédson
ВР
72
Thales
ЦЗ
21
Eduardo Biasi
ЦП
18
Nathan Palafoz
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
19
Renato
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Статистика матча Жувентуде - Аваи
6
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Информация о матче
Стадион:
Альфредо Жакони
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