Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Аваи - Интернасьонал
Аваи - Интернасьонал: обзор матча 23 августа 2022
Аваи
23.08.2022, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
0 : 1
Завершен
Интернасьонал
90+8'
Г. Меркадо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аваи - Интернасьонал
90'
+8
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Меркадо
Замена
M. Galdezani
️️️️
Б. Силва
89'
88'
Желтая карточка
Ф. Бустос
Желтая карточка
Раниэле
86'
81'
Замена
B. Romero
️️️️
Алемао
81'
Замена
L.
️️️️
К. де Пена
Желтая карточка
Биссоли
74'
Замена
J. Pyerre
️️️️
E. Biasi
73'
72'
Замена
Эденилсон
️️️️
Д. Кардозо
68'
Замена
А. Патрик
️️️️
Маурисио
68'
Замена
П. Энрике
️️️️
Вандерсон
Замена
L. Silva
️️️️
Мурикуй
61'
Замена
P. Dyego
️️️️
Х. Паоло Герреро
61'
Желтая карточка
B.
47'
Замена
T.
️️️️
Кевин
46'
Желтая карточка
Кевин
40'
Желтая карточка
E. Biasi
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аваи
33
Бруно Кортес
ЛЗ
22
Кевин
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
11
Мурикуй
ЛП
14
Раниэле
ОП
8
Бруно Силва
ЦП
21
Eduardo Biasi
ЦП
1
Владимир
ЦФ
4
Rafael Vaz
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
6
Рене
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
6
Габриэль
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
9
Алемао
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Аваи
83
Glédson
ВР
25
Натанаэль
ЦЗ
72
Thales
ЦЗ
25
Лукас Вентура
ЦП
92
Rodrigo
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
9
Rômulo
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
19
Renato
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
7
Pablo Dyego
ЦФ
Интернасьонал
36
Тауан Лара
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
88
Эденилсон
ЦП
10
Алан Патрик
АП
31
Braian Romero
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
3-1-3-4
33
Кортес
5
22
Кевин
14
Раниэле
11
Мурикуй
21
8
Силва
1
Владимир
7
Биссоли
34
Герреро
4
4-1-1-1-3
13
Кейллер
14
Бустос
25
Меркадо
44
Витао
6
Рене
6
Габриэль
5
Кардозо
14
де Пена
94
Вандерсон
18
Маурисио
9
Алемао
22
Кевин
72
72
22
Кевин
8
Силва
20
20
8
Силва
11
Мурикуй
23
23
11
Мурикуй
21
21
21
21
34
Герреро
7
7
34
Герреро
18
Маурисио
10
Патрик
10
Патрик
18
Маурисио
5
Кардозо
88
Эденилсон
88
Эденилсон
5
Кардозо
9
Алемао
31
31
9
Алемао
94
Вандерсон
7
Энрике
7
Энрике
94
Вандерсон
14
де Пена
28
28
14
де Пена
Остались в запасе
Аваи
Интернасьонал
83
Glédson
ВР
25
Натанаэль
ЦЗ
25
Лукас Вентура
ЦП
92
Rodrigo
ЦФ
9
Rômulo
ЦФ
19
Renato
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
36
Тауан Лара
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
16
Лукас Рамос
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
83
Glédson
ВР
25
Натанаэль
ЦЗ
25
Лукас Вентура
ЦП
92
Rodrigo
ЦФ
9
Rômulo
ЦФ
19
Renato
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
Остались в запасе
36
Тауан Лара
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
16
Лукас Рамос
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Аваи - Интернасьонал
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Абердал Рамос да Силва
Новости команд
Все
Аваи
Интернасьонал
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
Бразильский клуб близок к выкупу полузащитника ЦСКА
23 ноября
4
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Раскрыт новый клуб 40-летнего Вагнера Лава
2025.06.01 11:45
1
Вагнер Лав отреагировал на рекорд Овечкина в НХЛ
2025.05.29 20:16
Вагнер Лав назвал футбольную столицу России
2025.05.29 15:30
Вагнер Лав сказал, сколько сможет забить за сезон в РПЛ в 40 лет
2025.05.28 18:38
4
Вагнер Лав назвал топ-5 бразильцев, с которыми играл
2025.05.23 23:31
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
Бразильский клуб близок к выкупу полузащитника ЦСКА
23 ноября
4
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+