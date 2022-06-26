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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Аваи - Палмейрас
Аваи - Палмейрас: обзор матча 26 июня 2022
Аваи
26.06.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 14 тур
2 : 2
Завершен
Палмейрас
45+8'
Биссоли (П)
73'
J. Pyerre
47'
Г. Скарпа (П)
66'
Рони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аваи - Палмейрас
Замена
J. Cleber
️️️️
Биссоли
90'
83'
Замена
Г. Верон
️️️️
Р. Наварро
83'
Замена
Э. Атуэста
️️️️
Г. Менино
ГОЛ! 2:2!
J. Pyerre
73'
Замена
Морато
️️️️
Мурикуй
69'
Замена
J. Pyerre
️️️️
E. Biasi
69'
69'
Замена
Дуду
️️️️
Уэсли
66'
ГОЛ! 1:2!
Рони
Пас отдал
Уэсли
59'
Замена
Р. Вейга
️️️️
Г. Скарпа
59'
Замена
Рони
️️️️
Б. Лопес
Желтая карточка
А. Чавес
49'
47'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Скарпа
Желтая карточка
B.
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Биссоли
45'
+8
Желтая карточка
Б. Кортес
45'
+1
Желтая карточка
В. Потткер
18'
4'
Желтая карточка
Луан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аваи
22
Кевин
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
11
Мурикуй
ЛП
14
Раниэле
ОП
8
Бруно Силва
ЦП
21
Eduardo Biasi
ЦП
7
Биссоли
ЦФ
1
Владимир
ЦФ
90
Вилльям Потткер
ЦФ
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
93
Зе Рафаэль
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Аваи
83
Glédson
ВР
25
Лукас Вентура
ЦП
97
Dentinho
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
4
Rafael Vaz
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
16
Jonathan Copete
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
53
Морато
ЦФ
11
Gustavo Santos
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
33
Рони
ЛВ
20
Эдуард Атуэста
ОП
5
Фабиньо
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
35
Педро Бикальо
ЦФ
4-1-3-3
22
Кевин
3
Чавес
33
Кортес
5
14
Раниэле
11
Мурикуй
21
8
Силва
90
Потткер
1
Владимир
7
Биссоли
4-2-3-1
1
Вевертон
12
Майке
13
Луан
6
Жорже
15
Гомес
93
Зе Рафаэль
25
Менино
77
Лопес
10
Скарпа
21
Уэсли
9
Наварро
21
21
21
21
7
Биссоли
15
15
7
Биссоли
11
Мурикуй
53
Морато
53
Морато
11
Мурикуй
25
Менино
20
Атуэста
20
Атуэста
25
Менино
10
Скарпа
23
Вейга
23
Вейга
10
Скарпа
21
Уэсли
92
Дуду
92
Дуду
21
Уэсли
77
Лопес
33
Рони
33
Рони
77
Лопес
9
Наварро
27
Верон
27
Верон
9
Наварро
Остались в запасе
Аваи
Палмейрас
83
Glédson
ВР
25
Лукас Вентура
ЦП
97
Dentinho
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
4
Rafael Vaz
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
16
Jonathan Copete
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
11
Gustavo Santos
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
5
Фабиньо
ЦП
35
Педро Бикальо
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
83
Glédson
ВР
25
Лукас Вентура
ЦП
97
Dentinho
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
4
Rafael Vaz
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
16
Jonathan Copete
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
11
Gustavo Santos
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
5
Фабиньо
ЦП
35
Педро Бикальо
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Аваи - Палмейрас
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Стадион:
Абердал Рамос да Силва
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