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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Аваи
Коринтианс - Аваи: обзор матча 17 апреля 2022
Коринтианс
17.04.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 2 тур
3 : 0
Завершен
Аваи
9'
Р. Гедес
26'
Р. Гедес
55'
Р. Гедес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Аваи
81'
Замена
J. Cleber
️️️️
Раниэле
Замена
Г. Мантуан
️️️️
Адсон
74'
Желтая карточка
Рони
69'
Замена
Виллиан
️️️️
А. Мораес
61'
Замена
Рони
️️️️
Майкон
61'
60'
Замена
M.
️️️️
Мурикуй
ГОЛ! 3:0!
Р. Гедес
Пас отдал
Жулиано
55'
49'
Желтая карточка
Б. Силва
46'
Замена
E. Biasi
️️️️
V. Leite
46'
Замена
Биссоли
️️️️
J. Copete
Замена
Жулиано
️️️️
Р. Аугусто
46'
ГОЛ! 2:0!
Р. Гедес
Пас отдал
Л. Питон
26'
ГОЛ! 1:0!
Р. Гедес
Пас отдал
Д. Кейрос
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
37
Ду Кейрос
ЦП
8
Майкон
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Аваи
14
Раниэле
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
22
Кевин
ЦЗ
17
Vinícius Leite
ЦП
53
Морато
ЦФ
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
8
Бруно Силва
ЦФ
11
Мурикуй
ЦФ
16
Jonathan Copete
ЦФ
Коринтианс
97
Иван
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
18
Паулиньо
ЦП
70
Рони
ЦП
20
Жулиано
АП
23
Гиоване
ЦФ
21
Жо
ЦФ
Аваи
83
Glédson
ВР
43
Felipe Camargo
ЦЗ
6
Диего Матос
ЦЗ
21
Eduardo Biasi
ЦП
15
Jean Cleber
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
1
Владимир
ЦФ
30
Vinicius Jau
ЦФ
11
Gustavo Santos
ЦФ
4-3-1-2
1
Кассио
6
Питон
34
Густаво
4
Виктор
2
Рамуш
37
Ду Кейрос
8
Майкон
7
Аугусто
10
Гедес
28
Адсон
18
Мораес
4-1-5
33
Кортес
5
22
Кевин
14
Раниэле
17
53
Морато
16
11
Мурикуй
8
Силва
1
Фридрих
28
Адсон
31
Мантуан
31
Мантуан
28
Адсон
18
Мораес
10
Виллиан
10
Виллиан
18
Мораес
8
Майкон
70
Рони
70
Рони
8
Майкон
7
Аугусто
20
Жулиано
20
Жулиано
7
Аугусто
17
21
21
17
14
Раниэле
15
15
14
Раниэле
11
Мурикуй
7
7
11
Мурикуй
16
7
Биссоли
7
Биссоли
16
Остались в запасе
Коринтианс
Аваи
6
Фабио Сантос
ЛЗ
97
Иван
ВР
4
Жил
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
18
Паулиньо
ЦП
23
Гиоване
ЦФ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
83
Glédson
ВР
43
Felipe Camargo
ЦЗ
6
Диего Матос
ЦЗ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
1
Владимир
ЦФ
30
Vinicius Jau
ЦФ
11
Gustavo Santos
ЦФ
Остались в запасе
6
Фабио Сантос
ЛЗ
97
Иван
ВР
4
Жил
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
18
Паулиньо
ЦП
23
Гиоване
ЦФ
21
Жо
ЦФ
Остались в запасе
83
Glédson
ВР
43
Felipe Camargo
ЦЗ
6
Диего Матос
ЦЗ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
1
Владимир
ЦФ
30
Vinicius Jau
ЦФ
11
Gustavo Santos
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Коринтианс - Аваи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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