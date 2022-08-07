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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Аваи - Коринтианс
Аваи - Коринтианс: обзор матча 07 августа 2022
Аваи
07.08.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 21 тур
1 : 1
Завершен
Коринтианс
36'
Биссоли (П)
77'
Ф. Бальбуэна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аваи - Коринтианс
Замена
J. Pyerre
️️️️
E. Biasi
89'
85'
Желтая карточка
Ф. Вера
80'
Замена
Д. Кейрос
️️️️
В. Кантильо
77'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Бальбуэна
Пас отдал
Р. Аугусто
Замена
Л. Вентура
️️️️
Мурикуй
73'
73'
Замена
Рамиро
️️️️
Г. Силва
Замена
Х. Паоло Герреро
️️️️
Биссоли
73'
66'
Замена
Ф. Вера
️️️️
Жулиано
66'
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Рони
Желтая карточка
Владимир
64'
Желтая карточка
Мурикуй
56'
46'
Замена
Ю. Алберто
️️️️
Ф. Сантос
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Биссоли
36'
Замена
R.
️️️️
Кевин
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аваи
33
Бруно Кортес
ЛЗ
22
Кевин
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
11
Мурикуй
ЛП
14
Раниэле
ОП
21
Eduardo Biasi
ЦП
8
Бруно Силва
ЦП
1
Владимир
ЦФ
4
Rafael Vaz
ЦФ
90
Вилльям Потткер
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
30
Виктор Кантильо
ЦП
70
Рони
ЦП
20
Жулиано
АП
19
Густаво Силва
ПВ
Главный тренер
Витор Перейра
Аваи
83
Glédson
ВР
25
Натанаэль
ЦЗ
25
Лукас Вентура
ЦП
87
Vitinho
ЦП
9
Rômulo
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
19
Renato
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
15
Фаусто Вера
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
17
Рамиро
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
23
Гиоване
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
3-1-3-4
33
Кортес
5
22
Кевин
14
Раниэле
11
Мурикуй
8
Силва
21
1
Владимир
7
Биссоли
90
Потткер
4
3-2-2-3
1
Кассио
6
Сантос
4
Жил
2
Бальбуэна
2
Рамуш
6
Питон
30
Кантильо
70
Рони
19
Силва
20
Жулиано
10
Гедес
11
Мурикуй
25
Вентура
25
Вентура
11
Мурикуй
21
21
21
21
22
Кевин
19
19
22
Кевин
7
Биссоли
34
Герреро
34
Герреро
7
Биссоли
30
Кантильо
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
30
Кантильо
20
Жулиано
15
Вера
15
Вера
20
Жулиано
19
Силва
17
Рамиро
17
Рамиро
19
Силва
70
Рони
7
Аугусто
7
Аугусто
70
Рони
6
Сантос
9
Алберто
9
Алберто
6
Сантос
Остались в запасе
Аваи
Коринтианс
83
Glédson
ВР
25
Натанаэль
ЦЗ
87
Vitinho
ЦП
9
Rômulo
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
33
Матеус Донелли
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
23
Гиоване
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
83
Glédson
ВР
25
Натанаэль
ЦЗ
87
Vitinho
ЦП
9
Rômulo
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
23
Гиоване
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Аваи - Коринтианс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Абердал Рамос да Силва
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