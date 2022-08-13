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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Аваи
Гойас - Аваи: обзор матча 13 августа 2022
Гойас
13.08.2022, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 22 тур
1 : 1
Завершен
Аваи
79'
Д. Белмонте
45'
Биссоли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гойас - Аваи
90'
+1
Желтая карточка
R.
Замена
К. Винисиус
️️️️
Д. Белмонте
90'
+1
Замена
У. Фариас
️️️️
П. Рауль
87'
Вторая желтая
Савио
85'
Желтая карточка
Савио
84'
83'
Замена
E. Biasi
️️️️
Раниэле
83'
Замена
Мурикуй
️️️️
Х. Паоло Герреро
ГОЛ! 1:1!
Д. Белмонте
Пас отдал
Винисиус
79'
Замена
Р. Жуниор
️️️️
М. Салес
76'
75'
Замена
Натанаэль
️️️️
В. Потткер
75'
Замена
T.
️️️️
Биссоли
59'
Замена
R.
️️️️
Л. Вентура
54'
Желтая карточка
В. Потткер
Замена
Николас
️️️️
Л. Диас
46'
Замена
Винисиус
️️️️
Ф. Бастос
46'
45'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Биссоли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
40
Рейналдо
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
2
Диего
ПЗ
97
Дада Белмонте
ЛВ
95
Матеус Салес
ОП
8
Феллипе Бастос
ЦП
16
Савио
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
97
Луан Диас
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Аваи
33
Бруно Кортес
ЛЗ
5
Bressan
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
25
Лукас Вентура
ЦП
8
Бруно Силва
ЦП
7
Биссоли
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
90
Вилльям Потткер
ЦФ
4
Rafael Vaz
ЦФ
19
Renato
ЦФ
1
Владимир
ЦФ
Гойас
6
Данило Барселос
ЦЗ
2
Danilo
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
34
Кайо Винисиус
ОП
94
Matheus Alves
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
9
Николас
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
Аваи
83
Glédson
ВР
72
Thales
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
11
Мурикуй
ЛП
21
Eduardo Biasi
ЦП
18
Nathan Palafoz
ЦФ
9
Rômulo
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
4-1-1-1-4
2
Магиньо
40
Рейналдо
16
Каэтано
2
Диего
95
Салес
8
Бастос
97
Белмонте
16
Савио
18
Рауль
97
Диас
23
2-1-2-5
5
33
Кортес
14
Раниэле
25
Вентура
8
Силва
34
Герреро
1
Владимир
19
4
90
Потткер
18
Рауль
46
Фариас
46
Фариас
18
Рауль
97
Белмонте
34
Винисиус
34
Винисиус
97
Белмонте
8
Бастос
7
Винисиус
7
Винисиус
8
Бастос
95
Салес
96
Жуниор
96
Жуниор
95
Салес
97
Диас
9
Николас
9
Николас
97
Диас
7
Биссоли
72
72
7
Биссоли
90
Потткер
25
Натанаэль
25
Натанаэль
90
Потткер
34
Герреро
11
Мурикуй
11
Мурикуй
34
Герреро
14
Раниэле
21
21
14
Раниэле
25
Вентура
92
92
25
Вентура
Остались в запасе
Гойас
Аваи
6
Данило Барселос
ЦЗ
2
Danilo
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
94
Matheus Alves
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
83
Glédson
ВР
18
Nathan Palafoz
ЦФ
9
Rômulo
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
Остались в запасе
6
Данило Барселос
ЦЗ
2
Danilo
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
94
Matheus Alves
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
Остались в запасе
83
Glédson
ВР
18
Nathan Palafoz
ЦФ
9
Rômulo
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Гойас - Аваи
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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