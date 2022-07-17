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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Аваи - Сантос
Аваи - Сантос: обзор матча 17 июля 2022
Аваи
17.07.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
1 : 0
Завершен
Сантос
10'
Биссоли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аваи - Сантос
Замена
M.
️️️️
Биссоли
90'
+1
Желтая карточка
Биссоли
89'
Замена
R.
️️️️
Кевин
87'
Замена
Л. Вентура
️️️️
Раниэле
87'
80'
Замена
Л. Барбоза
️️️️
В. Заносело
79'
Замена
Р. Секо
️️️️
Мадсон
76'
Желтая карточка
Э. Бауэрман
Замена
J. Pyerre
️️️️
E. Biasi
73'
Замена
J. Cleber
️️️️
Б. Силва
73'
68'
Замена
Б. Оливейра
️️️️
К. Санчес
68'
Замена
А. Габриэль
️️️️
Л. Баптистао
Желтая карточка
Раниэле
65'
56'
Желтая карточка
Л. Баптистао
Желтая карточка
E. Biasi
40'
27'
Желтая карточка
М. Леонардо
Желтая карточка
Б. Кортес
16'
Желтая карточка
Б. Силва
16'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Биссоли
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аваи
22
Кевин
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
21
Eduardo Biasi
ЦП
8
Бруно Силва
ЦП
1
Владимир
ЦФ
4
Rafael Vaz
ЦФ
19
Renato
ЦФ
90
Вилльям Потткер
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
29
Гильерме Камачо
ЦП
25
Винисиус Заносело
ЦП
7
Карлос Санчес
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Аваи
83
Glédson
ВР
6
Диего Матос
ЛЗ
25
Лукас Вентура
ЦП
44
Felipe Silva
ЦП
87
Vitinho
ЦП
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
11
Gustavo Santos
ЦФ
30
Vinicius Jau
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
Сантос
12
Джон
ВР
21
Ауро
ПЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
7
Джохан Хулио
АП
40
Бруно Оливейра
АП
21
Лукас Барбоза
ПВ
20
Анжело Габриэль
ПВ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
7
Весли Патати
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
3-1-2-5
22
Кевин
5
33
Кортес
14
Раниэле
21
8
Силва
4
7
Биссоли
90
Потткер
19
1
Владимир
4-3-1-2
34
Пауло
22
Мадсон
15
Фелипе
4
Бауэрман
6
Джонатан
29
Камачо
25
Заносело
7
Санчес
22
Брага
38
Леонардо
12
Баптистао
14
Раниэле
25
Вентура
25
Вентура
14
Раниэле
8
Силва
15
15
8
Силва
21
21
21
21
22
Кевин
92
92
22
Кевин
7
Биссоли
7
7
7
Биссоли
7
Санчес
40
Оливейра
40
Оливейра
7
Санчес
25
Заносело
21
Барбоза
21
Барбоза
25
Заносело
12
Баптистао
20
Габриэль
20
Габриэль
12
Баптистао
22
Мадсон
12
Секо
12
Секо
22
Мадсон
Остались в запасе
Аваи
Сантос
83
Glédson
ВР
6
Диего Матос
ЛЗ
44
Felipe Silva
ЦП
87
Vitinho
ЦП
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
11
Gustavo Santos
ЦФ
30
Vinicius Jau
ЦФ
12
Джон
ВР
21
Ауро
ПЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
7
Джохан Хулио
АП
11
Брайан Ангуло
ЦФ
7
Весли Патати
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Остались в запасе
83
Glédson
ВР
6
Диего Матос
ЛЗ
44
Felipe Silva
ЦП
87
Vitinho
ЦП
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
11
Gustavo Santos
ЦФ
30
Vinicius Jau
ЦФ
Остались в запасе
12
Джон
ВР
21
Ауро
ПЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
7
Джохан Хулио
АП
11
Брайан Ангуло
ЦФ
7
Весли Патати
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Статистика матча Аваи - Сантос
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Абердал Рамос да Силва
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