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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Аваи
Форталеза - Аваи: обзор матча 09 октября 2022
Форталеза
09.10.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 31 тур
2 : 0
Завершен
Аваи
54'
Т. Гальярдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Аваи
Замена
З. Велисон
️️️️
L. Sasha
88'
Замена
Ромариньо
️️️️
Т. Гальярдо
83'
Желтая карточка
Тинга
79'
76'
Замена
J. Cleber
️️️️
Б. Кортес
76'
Замена
N. Palafoz
️️️️
J. Pyerre
68'
Замена
S.
️️️️
Л. Вентура
Замена
Робсон
️️️️
Мойзес
65'
64'
Замена
P. Dyego
️️️️
M.
64'
Замена
R.
️️️️
Кевин
61'
Желтая карточка
Б. Силва
ГОЛ! 1:0!
Т. Гальярдо
Пас отдал
Р. Отеро
54'
Замена
П. Роша
️️️️
L. Crispim
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
2
Тинга
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ЦЗ
21
Мойзес
ЛВ
88
Lucas Sasha
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Аваи
33
Бруно Кортес
ЛЗ
22
Кевин
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
25
Лукас Вентура
ЦП
8
Бруно Силва
ЦП
1
Владимир
ЦФ
19
Renato
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
28
Habraão
ЦЗ
26
Sammuel
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
11
Ромариньо
ЛВ
8
Рональд
ОП
35
Геркулес Насименту
ЦП
96
Matheus Vargas
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
10
Лукас Лима
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
Аваи
83
Glédson
ВР
72
Thales
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
21
Eduardo Biasi
ЦП
49
Sarará
ЦП
4
Rafael Vaz
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
7
Pablo Dyego
ЦФ
9
Rômulo
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
18
Nathan Palafoz
ЦФ
4-3-1-3
29
Капишаба
4
Тити
2
Бритес
2
Тинга
88
8
Кайо
11
Отеро
21
Мойзес
91
Гальярдо
91
16
2-1-2-5
22
Кевин
33
Кортес
14
Раниэле
25
Вентура
8
Силва
1
Владимир
7
Биссоли
7
21
19
91
32
Роша
32
Роша
91
91
Гальярдо
11
Ромариньо
11
Ромариньо
91
Гальярдо
88
28
Велисон
28
Велисон
88
21
Мойзес
30
Робсон
30
Робсон
21
Мойзес
25
Вентура
49
49
25
Вентура
33
Кортес
15
15
33
Кортес
7
7
7
7
22
Кевин
9
9
22
Кевин
21
18
18
21
Остались в запасе
Форталеза
Аваи
1
Marcelo Boeck
ВР
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
28
Habraão
ЦЗ
26
Sammuel
ЦЗ
8
Рональд
ОП
35
Геркулес Насименту
ЦП
96
Matheus Vargas
ЦФ
10
Лукас Лима
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
83
Glédson
ВР
72
Thales
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
21
Eduardo Biasi
ЦП
4
Rafael Vaz
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
Остались в запасе
1
Marcelo Boeck
ВР
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
28
Habraão
ЦЗ
26
Sammuel
ЦЗ
8
Рональд
ОП
35
Геркулес Насименту
ЦП
96
Matheus Vargas
ЦФ
10
Лукас Лима
ЦФ
Остались в запасе
83
Glédson
ВР
72
Thales
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
21
Eduardo Biasi
ЦП
4
Rafael Vaz
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Форталеза - Аваи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Информация о матче
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