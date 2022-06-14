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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Аваи
Ботафого - Аваи: обзор матча 14 июня 2022
Ботафого
14.06.2022, вторник, 01:00
Бразилия. Серия А, 11 тур
0 : 1
Завершен
Аваи
45+1'
Кевин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Аваи
90'
+7
Вторая желтая
Б. Силва
Желтая карточка
Эрисон
90'
+1
87'
Замена
Л. Вентура
️️️️
J. Cleber
83'
Желтая карточка
Владимир
82'
Желтая карточка
M. Galdezani
77'
Замена
Морато
️️️️
В. Потткер
76'
Замена
M. Galdezani
️️️️
E. Biasi
75'
Желтая карточка
Б. Силва
Желтая карточка
R.
73'
Замена
М. Наскименто
️️️️
Д. Борхес
71'
68'
Желтая карточка
Раниэле
60'
Замена
R.
️️️️
Мурикуй
Замена
Кайке
️️️️
L. Oyama
55'
Желтая карточка
Уго
53'
46'
Замена
Владимир
️️️️
Д. Фридрих
Замена
R.
️️️️
Ч. Че
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Кевин
27'
Желтая карточка
E. Biasi
Желтая карточка
В. Лопес
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
20
Даниэл Борхес
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
14
Chay
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
31
Виктор Куэста
ЦФ
0
Jonathan
ЦФ
99
Эрисон
ЦФ
16
Уго
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Аваи
3
Артур Чавес
ЦЗ
14
Раниэле
ЦЗ
22
Кевин
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
21
Eduardo Biasi
ЦП
11
Мурикуй
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
8
Бруно Силва
ЦФ
90
Вилльям Потткер
ЦФ
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
3
Хоэль Карли
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
12
Патрик де Паула
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
30
Кайке
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
Аваи
83
Glédson
ВР
17
Vinícius Leite
ЦП
25
Лукас Вентура
ЦП
20
Matheus Galdezani
ЦФ
53
Морато
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
19
Renato
ЦФ
16
Jonathan Copete
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
1
Владимир
ЦФ
2-2-1-5
25
Фернандес
20
Борхес
4
Кану
14
5
27
Са
99
Эрисон
70
Лопес
3
Че Че
16
Уго
0
4-1-5
14
Раниэле
22
Кевин
33
Кортес
3
Чавес
21
7
Биссоли
1
Фридрих
90
Потткер
8
Силва
15
3
Че Че
23
23
3
Че Че
5
30
Кайке
30
Кайке
5
20
Борхес
30
Наскименто
30
Наскименто
20
Борхес
15
25
Вентура
25
Вентура
15
21
20
20
21
90
Потткер
53
Морато
53
Морато
90
Потткер
11
Мурикуй
19
19
11
Мурикуй
1
Фридрих
1
Владимир
1
Владимир
1
Фридрих
Остались в запасе
Ботафого
Аваи
22
Douglas Borges
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
3
Хоэль Карли
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
12
Патрик де Паула
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
83
Glédson
ВР
17
Vinícius Leite
ЦП
7
Marcinho
ЦФ
16
Jonathan Copete
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
Остались в запасе
22
Douglas Borges
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
3
Хоэль Карли
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
12
Патрик де Паула
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
Остались в запасе
83
Glédson
ВР
17
Vinícius Leite
ЦП
7
Marcinho
ЦФ
16
Jonathan Copete
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Ботафого - Аваи
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Информация о матче
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